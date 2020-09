Se billedserie 35-årige Betina Tue Rasmussen (i midten) er tilbage i Næstved Herlufsholm, hun skal hjælpe til både på og udenfor banen i rollen som assistenttræner. Foto: Claus Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: God stemning trods forårets store skuffelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

God stemning trods forårets store skuffelse

Sport Sjællandske - 25. september 2020 kl. 11:31 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Corona-nedlukningen ødelagde en rigtig god oprykningschance for Næstved Herlufsholms kvindelige 3. divisionshold i sidste sæson. Men selv om sydsjællænderne var lige ved og næsten i foråret, betyder det ikke, at holdet for alt i verden SKAL op i 2. division i denne sæson.

- Nej, det får du mig ikke til at sige. Men målet er da en plads i den bedste fjerdedel, siger Næstveds Herlufsholms nye træner Thomas Madsen efter en sejr på 30-18 over TMS Ringsted 2 i en træningskamp.

Efter at have været bagud ved pausen, leverede Næstved Herlufsholm en stærk anden halvleg, som tegner godt for den nye sæson.

Træneren er dog spændt på, hvor meget gammel skuffelse, der sidder tilbage i spillerne, når der skal kæmpes om point igen.

- Den forpulede corona gjorde noget ved pigerne, og nogle har haft svært ved at komme over skuffelsen. Men vi har en harmonisk trup og alle har det godt med hinanden. Og så kan tro flytte bjerge - ellers var der jo ingen, der cyklede Tour de France..., siger Thomas Madsen med et grin.

I forhold til sidste sæson har Næstved Herlufsholms sagt farvel til målvogter Emma Straarup og bagspilleren Frederikke Grauengaard, der begge er flyttet til København.

Til gengæld er Mette Steinmetz og Emmelie Carlsen fuldt tilbage efter henholdsvis barsel og skader, og rutinerede Betina Tue Rasmussen er retur fra TMS Ringsted i en rolle som spillende assistenttræner.

- Det er jo spillere, som kender systemerne og klubben. Så vi har hierarkiet på plads, siger Thomas Madsen, der også glæder sig over at kunne gøre brug af U19-keeperen Marie Peetz.

- Vi har også fået et andethold op at stå, og det er positivt, at der er nogle flere spillere at tage af. Vi er fysisk stærke, men måske lidt smalle i bagkæden, siger Thomas Madsen, der blandt andre har Frederikke Brenøe, Amalie Kold, Mathilde Brenøe og Betina Tue at gøre godt med på bagpladserne.

I sidste sæson spillede Næstved Herlufsholm i en jysk/fynsk pulje, men nu står den igen på sjællandske modstandere i form af FIF 3, Hvidovre, Holbæk Jernløse, BK Ydun 2, Rødovre HK 2, TMS Ringsted 2, Slagelse, VHC/Vidar, HK Lammefjorden, HVI Himmelev og Køge.

- Hvidovre er gode, for de har vist fået nogle spillere fra 1. division, og Holbæk ved man aldrig, hvor man har, siger Thomas Madsen, der også er spændt på andetholdene i rækken.

Et af dem er BK Ydun, som egentlig skulle have været Næstved Herlufsholms første modstander. Udekampen fredag aften er dog udsat på grund af coronasmitte hos VHC/Vidar som Ydun slog 26-23 i lørdags.

I stedet bliver Næstved Herlufsholms sæsonpremiere fredag 2. oktober mod HVI Himmelev på hjemmebane i Herlufmagle-hallen.