Glæder sig til gensyn

Sport Sjællandske - 05. juni 2020

I sidste sæson var Tobias Christensen en af profilerne på det Næstved-hold, der var sekunder fra at sikre sig en playoff-kamp om oprykning til superligaen.

Siden er det sket en masse både i Næstved men også for Tobias Christensen, der i dag tørner ud for HB Køge.

- Jeg glæder mig til at komme "hjem" til Næstved. Jeg havde en fantastisk tid i klubben, og derfor ser jeg også meget frem til at tilbage på min gamle hjemmebane. Det var et helt unikt sammenhold, vi havde i sidste sæson, og det tænker jeg stadig tilbage på med stor glæde, siger Tobias Christensen, der siden har fået lignende personlig succes i HB Køge.

- Det står meget godt til her i klubben. Vi er kommet godt i gang efter corona-pausen, men jeg har selv haft et lidt ærgerligt forløb i pausen, hvor jeg blev ramt af knæproblemer. Dem er jeg heldigvis fri for nu, men der mangler måske lidt på min fysiske form som følge af de problemer. Spillemæssigt føler jeg dog, at formen er god, siger Tobias Christensen, der var med, da HB Køge lagde ud med at spille 1-1 mod Hvidovre.

- Her spillede vi en skidt første halvleg. Det blev meget bedre efter pausen, så det er de takter, vi skal have med til Næstved, forklarer kreatøren.

I vinterpausen skiftede HB Køge ud på trænerposten, hvor Morten Karlsen blev skiftet ud med Auri Skarbalius.

- Det betyder, at vi spiller en lidt anden form for fodbold. Vi vil stadig gerne dominere kampene, men nu har vi måske lidt større fokus på den defensive disciplin. Det er igennem den, at vi skal skabe et godt grundlag for vores offensiv. Det er en stil, som passer mig godt, siger Tobias Christensen.

HB Køge har meldt ud, at det kun handler om overlevelse for klubben i dette forår, og derfor ville man gerne have lagt ud med en sejr over Hvidovre, så man havde skabt lidt mere luft til bunden. Inden søndagens kamp er der fire point fra HB Køge ned til Hvidovre, der ligger under stregen. Det betyder også, at der er syv point mellem HB Køge og Næstved i tabellen. Den forskel må gerne blive til 10 point, hvis det står til Tobias Christensen.

- Vi er meget bevidste om, at vi på ingen måde kan sige os fri for at være en del af nedrykningskampen, men en sejr over Næstved vil bestemt lune, fordi vi så vil have distanceret Næstved, men vi ved også, at det enkelte holds placering i tabellen ikke nødvendigvis siger så meget om den opgave, der venter, siger Tobias Christensen.

- Vi har typisk fået flere point mod topholdene, end vi har fået mod holdene under os i tabellen, og det viser bare, hvad 1. division er for en størrelse. Det er meget lige, og det er dagsformen, der oftest er afgørende. Selvom det måske lyder lidt kliche, så ved vi også, at det ikke bliver nemt mod Næstved. Jeg så deres kamp mod Vejle, og der gjorde de det virkelig svært for Vejle. Særligt i kampens første halve time, så det skal vi være klar på at tackle, siger Tobias Christensen.

Selvom søndagens kamp vil blive afviklet for tomme tribuner og med alternative omklædningsfaciliteter, er Tobias Christensen spændt på gensynet.

- Det er godt nok et helt nyt Næstved-hold, men jeg glæder mig alligevel til at se folkene omkring holdet. De var også en stor del af den succes, vi havde sidste sæson, siger Tobias Christensen.

HB Køge har Magnus Häuser i karantæne. Det samme er tilfældet for Næstveds Stefan Vico.