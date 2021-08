Se billedserie Foto: Thomas Olsen

Glæde over debut- og premieresejr

Sport Sjællandske - 08. august 2021 kl. 20:40 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der var mange gode præstationer på det nysammensatte Slagelse B&I-mandskab, hvor især én af de nye skinnede igennem i 3. divisionspremieren hjemme mod Young Boys FD.

Helt ny i Slagelse-trøjen er Anders Kaiser dog ikke, men det var første gang, den 19-årige midtbanespiller havde den på overkroppen i seniorsammenhæng.

- Jeg skiftede fra Slagelse til Midtjylland, da jeg var omkring 14 år. Så det var min første senior-divisionskamp for Slagelse. Det var superfedt. Også at se en masse, der var ude at kigge. Jeg har både familie og venner på lægterne. Det var dejligt at føle noget opbakning. Det er længe siden, man har haft folk på stadion i det hele taget, så det var dejligt, siger Kaiser, der er kommet »hjem« fra FA 2000, hvor han er noteret for 10 kampe - mest som indskifter.

Det ser ud til, at Kaiser får en væsentlig rolle på Slagelses hold denne sæson. Det fik han allerede i premieren, hvor vestsjællænderne sejrede 3-1.

- Vi spiller til tider rigtig god fodbold. Der er selvfølgelig stadig mange ting, vi kan forbedre, men i det store hele arbejder vi sammen som en enhed. Det er det vigtigste.

- Vi har spillet fire-fem kampe sammen, men er som trup egentlig spillet meget godt sammen. Vores udgangspunkt for at bygge noget godt op er ret godt lige nu, siger Kaiser, der erkender, at der var lidt nerver fra start.

- Ja, der var lidt spænding i omklædningsrummet, men det var gode nerver, så vi var klar til at gå ud og give den gas og levere en god kamp. Vi er lidt under pres de første 20-25 minutter, hvor de får lagt et godt pres på os og også kan komme foran mere end 1-0, men efter vi får scoret, er det som om, vi sætter os lidt på tingene. Vi viser noget vildskab og energi, som de ikke rigtig formår at svare tilbage på. Det sidste kvarter inden pausen og det første kvarter efter sidder vi egentlig meget godt på det, mener den unge Slagelse-spiller. Slagelse-anfører Rasmus Søe er også udset til en nøglerolle af cheftræner Zouher Abdullatif. Sammen med Anders Kaiser skal Søe udgøre den centrale midtbane og bidrage med sin rolige boldomgang og overblik.

Ovenikøbet blev det så til en scoring fra Søes venstrefod.

- Jeg tager alle de mål, jeg kan score, for jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har scoret. Kaiser får lagt en god bold til Grosen, og det åbner muligheden. VI har faktisk spredt dem ad og så skal jeg bare løbe ind i bolden, fortæller Rasmus Søe med et smil.

Han erkender også, at starten var lidt usikker.

- Det kan godt være, der var lidt nervøsitet fra start, men nogle gange kommer man bare lidt dårligt ud og så er det bare at komme videre fra det. Vi scorer to mål indenfor kort tid, så vi kommer godt i gang. Der er mange nye spillere. Vi har haft fire uger sammen, så sejren i dag var bare fantastisk, konstaterer Slagelse-anføreren, der i målmand Sebastian Olsen har en anden, vigtig, rutineret brik på holdet.

- Det var dejligt. Vi skulle lige i gang, men sådan har det også været i de andre kampe. Vi har et ungt hold, og skal lige arbejde os ind i det. Nogle gange er det bare sådan. Men vi kommer rimelig godt igen, vi vil gerne spille noget flot fodbold, og det synes jeg også, vi har holdet til, siger Olsen, der måtte ud og blokere nogle nærgående Silkeborg-angreb et par gange.

- Det var en god start. Men jeg synes, de er lidt farlige i omstillinger, men i 2. halvleg sidder vi fuldstændig på det og lukker kampen tidligt, siger han.

Også Slagelse-træner, Zouher Abdullatif, var naturligvis glad og lettet.

- Vi kommer ikke så godt ud. Det blev en lidt for hektisk start og vi kommer bagud. De kommer med rigtig god energi, både på bænken og banen. Vi vidste godt, de ville komme med et vanvittigt udtryk og det lykkedes for dem til at starte med. Men vi får trods alt sat os på kampen og prøver at sætte lidt struktur i det. Vi får sat nogle af de dygtige spillere på bolden og det gør, at vi skaber nogle chancer, siger Abdullatif, der har haft travlt på træningsbanen den sidste måneds tid med at sætte et nærmest nyt hold sammen.

- Vores andet mål er klasse (af Rasmus Søe, red.). Mål, man selv laver, og hvor man kan tage tegningen med fra træningsbanen, er det, der gør træneren allermest lykkelig. Både målene til 2-1 og 3-1 arbejder vi stenhårdt på. »Bjalles« mål træner vi ikke ret meget på, siger træneren med et grin og hentyder til Mathias Bjaldbys fikse udnyttelse af Silkeborg-målmandens flagren med bolden højt oppe på banen.

- Der er en del ting at være tilfreds med, men der er også stadig en del at arbejde på.

Førsteprioritet var resultatet, og vi ved, hvad det gør for motivationen op til næste uge, hvor man skal træne. Det giver noget tro på tingene, konstaterer Slagelse-træneren.

Et af hans fokuspunkter det næste stykke tid bliver defensiven.

- Det blev lidt for ustruktreret. Vi er lidt for nemme at kreere chancer mod, og det skal vi have kigget på, uden at vi går på kompromis med, at vi gerne vil være et sprudlende fodboldhold. Man ser den ungdommelige kækhed til tider, og til tider var den måske for synlig, men vi skal også nyde, at vi har nogle spillere, der kan gøre noget på egen hånd, siger cheftræneren, der ikke kunne undgå at være trist over Ahmad Traoré's sandsynlige, sprængte akillessene.

- Det er en stor streg i regningen. Man ønsker det ikke for nogen, og slet ikke for ham. Det er trist, men desværre ikke noget, vi kan gøre ret meget ved andet et at støtte ham den næste periode, så godt vi kan, siger Abdullatif.