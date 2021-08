Glad og tilfreds »nullermand«

- Hvis vi fører 1-0 og der mangler 5-10 minutter, så er vi nogle rutinerede folk ned bagi, som godt ved, hvad det handler om, siger Nicklas Dannevang. Næstved-keeperen fik bedømmelsen »Særklasse« i avisens karakterbog i sæsonens to første kampe. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Nullermænd er normalt sådan nogen, der hygger sig under sofaen og ikke foretager sig ret meget andet.

I Næstved Boldklub er der dog en yderst aktiv »nullermand«, der har fundet vej til målet på 2. divisionsholdet.

Den snart 31-årige keeper Nicklas Dannevang har holdt nullerne i de to første kampe mod Skive og Kolding, og han er naturligvis ganske godt tilfreds med 1-0 sejrene over de to nedrykkere fra Nordic Bet Ligaen.

- Når man har holdt nullet i to kampe, så er man altid glad, siger Nicklas Dannevang med et grin.

Den fine sæsonstart kan blive endnu bedre allerede onsdag aften, når »De Grønne« får besøg af Hillerød.

Gæsterne har indledt sæsonen med 2-2 mod HIK og en 1-0 sejr i Brabrand, og Nicklas Dannevang er forberedt på en vanskelig opgave.

- Hillerød vil gerne spille fodbold, og de råder over en af de største profiler i 2. division i deres anfører Jonathan Witt. Han kan spille alle pladser - og gøre ondt på alle pladser, siger den rutinerede Næstved-keeper.

- Hvis vi spiller op til vores bedste, så mener jeg, at vi har mere kvaliitet, men Hillerød kommer for at sende et signal - ligesom vi har gjort. Vi har slået de to nedrykkere og sendt et signal om, at vi gerne vil være med i den bedste halvdel. Kan HIllerød slå os, så vil det også være et signal, og det er vigtigt her i sæsonstarten af få skabt noget »falsk respekt« omkring sig, siger han.

Det skabte ikke meget respekt, da Næstved tabte 0-2 i pokalturneringen til Holbæk, og det nederlag gav da også et par panderynker hos Nicklas Dannevang inden sæsonpremieren i 2. division.

- Det nederlag var en lussing, og hvis vi også havde tabt til Skive og Kolding, så havde det ikke været nogen katastrofe - men det havde godt nok været en dårlig start. Og så skal der ikke meget til, før det går galt. Bare se på AGF, der har en af de stærkeste trupper i Superligaen, men virkelig har svært ved at komme ud af den dårligere periode, de er inde i. Og jo længere tid, der går, jo sværere bliver det, siger Nicklas Dannevang.

Med seks point efter to spillerunder er panderynkerne dog erstattet af smilerynker hos Nicklas Dannevang.

- Man vil jo altid gerne møde nedrykkerne i starten af sæsonen. De har ofte tabt en del kampe og har en dårlig følelse. De skal også lige vænne sig til, at holdene i en lavere række altså også godt kan spille. Så det undrer mig ikke, at vi har vundet, siger Nicklas Dannevang.

- Men det undrer mig, at vi allerede er så langt fremme, som jeg synes, vi er. I perioder har vi spillet en rigtig god gang fodbold - især mod Skive - og vi har ikke bare forsøgt at forsvare sejren hjem. Så det skal vi bygge videre på, siger Nicklas Dannevang.

Målmanden kom til Næstved i starten af året, og han er glad for, at den nye træner Peter Bonde har ændret på holdets stil og indstilling, siden han tiltrådte tidligere på sommeren.

- I min første halve sæson i Næstved spillede vi ikke god fodbold. Men Peter Bonde har været dygtig til at fjerne den fejlkultur, der var skabt, siger Nicklas Dannevang.

- Han forventer, at vi spiller fodbold, og hvis det koster en fejl, så forventer han, at vi spiller videre. Så vi er ikke bange for at lave fejl eller indkassere et mål. Det gør det sjovere at være med, og indtil videre har vi været forskånet for de helt store personlige fejl.

Onsdagens kamp mod Hillerød er den sidste med coronarestriktioner og begrænset tilskuerkapacitet. Så også på det punkt er der tiltrængt lys på vej.

- Vi er velvidende om, at byen føler sig svigtet af klubben i nogle år. Man gik fra at være et straffespark fra at spille playoff om en plads i Superligaen til at køre det hele i sænk. Men nu er vi ved at bygge det op igen, og det er dejligt at kunne vise tilskuerne noget, og at alle ikke tænker »åh nej«, når man snakker om Næstved, siger Nicklas Dannevang.

- Vi har mange spillere, der udspringer af klubbens egen ungdomsafdeling. De spiller med et ungdommeligt mod, der er dejligt at se, og vi kan skifte syv-otte mand ud, uden at lokummet brænder, siger han.

- Vi har vist, at vi kan være farlige og lave mål, og vi har også vist, at vi kan holde en føring. Og det er 1-0 sejrene, der afgør, om man er med i toppen eller bunden. Vi kommer helt sikkert til at spille kampe med drømmefodbold, men nok ikke 20 af dem. Så det er de tætte kampe, der gør forskellen, så giv mig bare en 1-0 sejr mere mod Hillerød.