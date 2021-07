Christoffer Bring skal op mod hele verdenseliten i The Open. Tirsdag spillede han 18. huller prøverunde med amerikaneren Collin Morikawa, der er nummer fire i verden. Privatfoto

Glad og stolt før major-debut

Sport Sjællandske - 15. juli 2021

Der er hele 11,5 millioner dollars i præmiepuljen ved The Open i denne uge, og mere end to millioner af dem går til vinderen.

Christoffer Bring fra Næstved Golfklub er den eneste danske deltager i den 149. udgave af verdens ældre golfturnering, men han får ingen penge med hjem fra Royal St George's Golf Club i det sydøstlige England.

De i alt godt 72 millioner kroner er nemlig forbeholdt de professionelle spillere.

Den 22-årige sydsjællænder og de syv andre amatører i feltet har til gengæld chancen for at vinde »The Silver Medal«.

Siden 1949 er den blevet uddelt til den bedste amatør, og blandt vinderne er store navne som Rory McIlroy, Justin Rose, Jose Maria Olazabal og Tiger Woods.

- Det kunne da være fedt at vinde den, og det er da også lidt et mål for mig, siger Christoffer Bring, der kvalificerede sig til The Open ved at vinde EM for amatører i slutningen af juni.

Siden da er Næstved-spilleren også blevet europamester for hold, så han har masser af selvtillid med til karrierens største udfordring i en af golfsportens fire vigtigste turneringer. De såkaldte majors.

- I første omgang skal jeg spille et par runder, og så må vi se, hvad det rækker til. Men det kunne da være rigtig fedt at klare cuttet, siger Christoffer Bring.

Der er 156 spillere til start, og de 70 bedste efter de to første runder går videre til weekendens finalerunder.

Onsdag spillede Christoffer Bring ni huller på den historiske bane og fik klaret de sidste forberedelser sammen med sin bror Frederik, der er med som caddie.

- Han har gjort et godt stykke arbejde de sidste par dage med at skridte banen op. Det er han god til. Han virker også klar, og vi har lagt en god plan for, hvor jeg skal slå bolden hen, siger Christoffer Bring.

Næstved-spilleren begynder 1. runde torsdag klokken 12.47 dansk tid sammen med Daniel van Tonder fra Sydafrika og Jazz Janewattananod fra Thailand, mens trioen skal tidligt op fredag, hvor de indleder 2. runde allerede klokken 7.46.

- Hvis det ikke går, som jeg håber og gerne vil have, så bliver jeg i det mindste en oplevelse rigere og kan se tilbage på en fed uge, siger Christoffer Bring og griner lidt over, at nogle af vennerne herhjemme har spillet på ham som vinder af turneringen.

Hos nogle bookmakere kan man få helt op til 1.500 gange indsatsen, hvis Bring sikrer sig »The Claret Jug« på søndag.

Lige nu har sydsjællænderen dog ikke den 148 år gamle og eftertragtede pokal i tankerne.

- Jeg skal bare ud og gøre mine ting, nyde det og lære, siger Christoffer Bring.

- Hvis nogen havde sagt for fire uger siden, at jeg skulle være med i The Open, så havde jeg sagt; »Ja tak, det vil jeg da gerne«. Men jeg havde også kigget lidt mærkeligt på dem, siger han med et grin.

- Så jeg er bare glad og stolt over at være kommet hertil. Jeg har spillet god golf de sidste par uger og vil selvfølgelig også gerne gøre det her, men jeg føler ikke, at jeg har noget at tabe.