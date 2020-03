Stefan Vico kan ikke holde sig væk fra Næstveds træningsanlæg, hvor han selvtræner sammen med sine to serbiske landsmænd. Foto: Simon Ydesen

Gennemtænkt træning

Sport Sjællandske - 18. marts 2020 kl. 22:09 Af Simon Ydesen

Næstved Boldklub og Næstved IFs træningsanlæg plejer at summe af liv og glade dage, men i disse tider er det typisk kun kommunens folk, der gæster fodboldanlægget, når banerne skal vedligeholdes i forbindelse med græsslåning.

Man kan dog støde på enkelte fodboldspillere, der har iført sig støvlerne for at komme ud at røre en bold.

Det gælder blandt andre Næstveds tre serbiske spillere Stefan Vico, Aleksa Todorovic og Milenko Malovic. De tager turen fra hjemmet over på de nærliggende træningsbaner en til to gange om dagen, og her står den så på lidt alternativ fodboldtræning.

Denne eftermiddag står den på fodboldtennis, hvilket er den perfekte træningsøvelse i disse coronatider.

Med flere meters afstand til hinanden er der ingen smittefare forbundet med den form for træning, og vigtigst af alt, så bliver boldfølingen holdt bare lidt ved lige af den intense og på samme tid sjove fodboldtennisturnering, der spilles med samme passion, som der udvises i kampsituationer.

- Vi har fået et træningsprogram med hjem af klubben, og det holder vi, men vi supplerer det op med noget fodboldtennis, så vi også får rørt en bold, forklarer Stefan Vico.

De tre serbere har egentlig fri i denne dag ifølge træningsprogrammet, men det forhindrer dem ikke i at møde op på kunstgræsbanen i den sydsjællandske 1. divisionsklub.

- Vi vil bare gerne spille fodbold, og den her metode er sikker i forhold til, at vi ikke smitter hinanden. Vi kommer nemlig aldrig tæt på den anden spiller, siger Stefan Vico, der fungerer som hård med retfærdig dommer, mens de to landsmænd udkæmper en drabelig duel på den til lejligheden opstillede bane.

Tirsdag aften blev det meldt ud fra statsminister Mette Frederiksen, at man ikke skal samles i grupper på mere end 10 personer, og i det hele taget skal man udvise forsigtighed og omtanke i sin omgang med andre mennesker i disse dage.

Unægtelig en situation, der vanskeliggør en fodboldspillers træningsmuligheder. Som så mange andre holdsportsgrene er træning alt andet lige nemmere, når man er flere om det.

Stefan Vico er helt med på situationens alvor, og derfor er der heller ingen håndtryk i forbindelse med interviewet. Blot et hurtigt vink, og så foregår samtalen ellers med flere meters afstand til hinanden. Han understreger, at han har stor respekt for de instruktioner, han får via klubben. Derfor er det stort set også kun sine to landsmænd, han omgås i disse dage.

- Vi skal ikke tage dumme chancer. Vi skal jo være klar til at spille fodbold, når turneringen går i gang igen. Lige nu er det dog lidt kedeligt, men vi kan heldigvis spille lidt fodbold på den her måde, siger Stefan Vico.