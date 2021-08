Se billedserie Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Genialiteter i Næstved-sejr

Sport Sjællandske - 15. august 2021 kl. 22:21 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det går ofte lynhurtigt, fra man får tanken, til man udfører den i praksis.

Næstveds Mark Kongstedt var dog snusfrisk i både tanke og handling, da han efter godt en halv time af 2. divisionskampen mellem Næstved og Kolding fik bolden og sendte Mileta Rajovic afsted til den afgørende scoring.

- Vi er begyndt at arbejde med at kigge fremad, når vi har erobret bolden på midten. Mathias Holm laver et godt løb, der trækker backen ud og så bliver der plads til Rajovic. Det er dejligt at se. Men jeg er i tvivl, om den går ind. Jeg kan se, den lister sig over stregen, og da andre begynder at juble. Så gør jeg også, siger Mark Kongstedt.

Han var en hvirvelvind på den centrale midtbane, men det var der også behov for mod Koldings nedrykkere.

- Det er et godt hold, vi møder. Det er svært at holde dem på nul chancer. I 1. halvleg får de måske to for store chancer, men i 2. halvleg føler jeg ikke, de har de store, selv om de har bolden. VI har heller ikke mange chancer, men alligevel tre-fire store. Det er en lige kamp mellem to gode hold, mener den 26-årige Kongstedt, der nu kan glæde sig over to sejre af to mulige.

- En fantastisk start, men det er med at holde benene på jorden, for når de (Skive og Kolding, red.) først finder deres fodfæste, skal de nok få deres point. Vi må være glade lige nu, men vi har allerede en kamp onsdag (hjemme mod Hillerød, red.), så vi skal have restitueret ordentligt i morgen (mandag, red.), siger han.

Hans holdkammerat Mathias Høst fik sin debut for Næstveds divisionshold. Den tidligere ungdomsspiller i klubben har kun spillet senior i HB Køge, hvorfor det var specielt for ham at trække den grønne trøje over hovedet for første gang som senior.

- Det var dejligt at komme ud på det her stadion og både mærke og høre fansene. Det er altid rart at mærke fans, når man løber inde på banen. At man har nogle, der støtter én, og jo der var da også familie og venner, siger den 22-årige venstre back fra Mogenstrup med et smil.

Han var ikke med i premieren mod Skive på grund af en ankelskade, men denne gang var han klar og afløste forrige weekends matchvinder, WIlliam Lenart, der havde fået en forstrækning i løbet af ugen.

Mathias Høst leverede en bunke flotte raids frem i banen og især hans oplæg til Njai, der ramte overliggeren, var af høj klasse.

- Jeg får taget et godt touch ind i banen og får lavet en lille »tunnel«. Så spiller jeg Hassan og fortsætter mit løb. Bolden kommer ud til Kongstedt og jeg får den dybt, og så er det bare at slå den ind til Njai, som jeg ser ligge derinde. Jeg havde så set den inde, men det kom den desværre ikke, siger Mathias Høst, der omvendt også havde udfordringer defensivt, hvor han var oppe mod et par store angribere.

- I dag (søndag, red.) mangler jeg lidt kamptræning og luft, som man måske kan se. Men ellers bør det ikke være en udfordring for mig at dæmme op for en stor angriber. Det handler bare om at gå ind på kroppen af ham, siger Høst, der selvfølgelig mest af alt glæder sig over sejren.

- Det giver os en tro på tingene, og det vi gør, er det rigtige. Det er den vej, vi skal fortsætte, konstaterer han.

Næstveds nye cheftræner Peter Bonde har endnu kun prøvet at tabe en gang i denne sæson. Og det var en måske mindre vigtig pokalkamp til Holbæk.

Selvfølgelig nager det nederlag stadig, men hvad vigtigere er, har Bonde og sydsjællænderne fået to sejre over de to nedrykkere.

- Når man vinder to kampe på god indstilling, attitude og fight, samtidig med lidt smågodt spil ind imellem, er jeg meget glad og stolt. Det er rigtig flot med ny sejr. Og det er selv om, vi ikke spiller så godt i momenter, som vi egentlig kan. 1. halvleg er tæt på at være meget overbevisende. Jeg synes, vi er cool og tør spille, selv om de presser. Så sker der det, som sker, når man er ved at løbe tør for benzin, og man møder nogle, der er dygtige fysisk. Man bliver presset. Men vi er ved at kunne lukke den i kampens bedste angreb, hvor Høst kører den helt nede fra egen halvdel og Njai rammer overliggeren, siger Næstved-træneren.

Bonde og hans stab har arbejdet meget med en ny spillestil, men der er naturligvis også en modstander, der har indflydelse på kampens forløb.

- Vi vidste, hvordan vi ville spille med bolden, og det løser vi fint i 1. halvleg, hvor vi finder nogle rum, vi gerne vil bruge. Det havde Kenneth Gangsted og Ulrik Balling set rigtig flot. Men vi var ikke klar over, at Kolding ville spille med både Thomas Mikkelsen og Paul Ngongo fremme. Den power på indlæg, som ligger på vores backs Kroner og Høst, stresser os. Det vil sige, du skal forhindre dem i at lægge boldene ind og du skal måske passe ekstra meget på inde på midten. Det er en simpel måde at spille på, men det er svært at dæmme op for. Vi var lidt udfordret på det, men vi løser det, konstaterer Peter Bonde, der især fremhæver Sebastian Kroner for igen at have spillet en stor kamp.

Cheftræneren har selvfølgelig også lutter ros til sin målscorer Mileta Rajovic.

- Mileta har været målfarlig i træningskampe, og han er en dygtig angriber. Han har hele pakken. Det var dejligt, han kom i gang, konstaterede Bonde, der måtte undvære en fiberskadet William Lenart, mens Mathias Holm tidligt i 2. halvleg faldt uheldigt ned på skulderen og muligvis slog den eller kravebenet af led.