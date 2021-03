Frederik Christensen søgte meget ud i højre side for at komme med i spillet, men så manglede han foran kassen, da Slagelse tabte 0-1 til Vanløse i den sidste træningskamp inden forårspremieren ude mod Næstved. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Generalprøve endte i nederlag

Sport Sjællandske - 06. marts 2021 kl. 16:27 Af Simon Ydesen

Slagelse B&I går ind til forårspremieren mod Næstved med en stribe mindre gode resultater. Senest blev det til et 0-1-nederlag mod Vanløse, men i modsætning til de foregående kampe var der her lidt mere substans i spillet, der så godt ud i perioder af kampen. Slagelse kom frem til fine situationer på kanterne, men det kastede ikke mål af sig.

Slagelse kæmper fortsat med at skabe nok store chancer, men mod Vanløse blev det dog til et par fine muligheder, der med lidt mere skarphed kunne have givet mål. Den helt store åbne chance udeblev dog. Faktisk var det Vanløse, der i et par tilfælde kom frem til store muligheder. Det overordnede indtryk af Slagelses defensiv var dog, at det pyntede gevaldigt at få Nicklas Venzel tilbage fra skade. Han gjorde det godt i midterforsvaret, hvor Jean-Claude Bozga igen virkede som det svageste led på grund af sin udtalte mangel på hurtighed i løbedueller.

Kampens dramatiske højdepunkt indtraf udenfor banen, da Slagelse-træner Zouher Abdullatif midt i første halvleg blev præsenteret for et direkte rødt kort af dommer Patrick Rasmussen. Efter kampen fik Slagelses sportschef Søren Andersen bekræftet, at det røde kort var blevet givet, fordi Zouher Abdullatif havde spurgt dommer Patrick Rasmussen, om de ikke snart skulle til at spille noget fodbold. Dommeren havde som forløber til den opfordring brugt lang tid på at uddele to advarsler til Marius Kryger Lindh og Frederik Christensen for brok.

At Slagelse-træneren så spurgte, som han gjorde, var åbenbart nok til at stange et direkte rødt kort ud til Zouher Abdullatif, der dog skal have ros for at tage den noget aparte situation med ro. Der blev ikke kommenteret yderligere på den mærkværdige kendelse, der ville have fået mange andre trænere til at gå amok.

Selv Vanløse-spillerne stod lettere uforstående overfor det optrin, der udspillede sig med den ellers dygtige dommer i centrum. Det hører med til historien, at Patrick Rasmussen dømte en rigtig fin kamp i de resterende 88 minutter.

Kampens enlige scoring faldt efter 73 minutters spil, da Magnus Kjøller mellem venner og fjender fik sparket bolden i mål i en situation, som ellers så ufarlig ud i første omgang, da et indlæg i den grad savnede kvalitet. En enkelt afretning senere lå bolden imidlertid i nettet til stor fortrydelse for Slagelse-lejren.

Efterfølgende fik Slagelse ikke skabt nævneværdige chancer, så indtrykket fra de foregående kampe med et offensivt tandløst og defensivt ustabilt Slagelse-hold fortsætter, hvilket Næstveds udsendte spion Rasmus Larsen ganske givet også har noteret sig.