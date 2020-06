Gangsted får grønt selskab

- Med Dani beholder vi helt sikkert noget af den power, som de tyske trænere var gode til at indgyde spillerne. Dani er også typen, der kan sætte gang i et helt hold med sin energi. Der kommer både han og Gangsted til at spille en vigtig rolle, for vi vil gerne bevare den energi, som holdet er gået på banen med siden genstarten, siger Peter Dinesen.

- Det glæder mit grønne hjerte at se, at vi har nogle af vores egne trænere til at stå i spidsen for vores førstehold, og så glæder det mig, at vi ser en trup, der er i harmoni og med mod på fodboldtilværelsen. Sidst men ikke mindst er jeg også glad for, at vi kan bringe flere og flere af vores egne spillere op i truppen, så nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at prøve at blive oppe, siger Peter Dinesen.