Se billedserie Der er stor enighed blandt avisens fodboldnørder, om at Ulrik Balling (i midten) skal være cheftræner for et fælles hold mellem Slagelse og Næstved. Balling har også tidligere tordnet bolde i kassen for begge klubber. Her et internt opgør fra 2011. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Send til din ven. X Artiklen: Fusionstanker om fælleshold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fusionstanker om fælleshold

Sport Sjællandske - 02. oktober 2020 kl. 09:38 Af John Ringstrøm og Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Kunne Slagelse B&I og Næstved Boldklub samle et fælles hold, der med garanti ville kunne rykke op i 1. division? Måske endda blive tophold i landets næstbedste række og som drømmescenarie rykke op i superligaen med de nuværende trupper?

Det sidste er der velsagtens ingen, der tror på, og alt det andet er også fuldstændig hypotetisk og formentlig også utopisk. Skulle det ske, ville en ny klubtrøje blive gul, da det er jo farven, man får, når man blander rød og grøn.

Men vi har leget med tanken om en fusion/overbygning af de to store regionsklubbers førstehold, nu når de tilfældigvis skal mødes søndag i et længe ventet lokalopgør i 2. division.

Det sker på stadion i Slagelse, hvor der sandsynligvis havde været minimum et par tusinde tilskuere, hvis ikke den pokkers corona-virus havde floreret og sat en stopper for at samle folkemængder større end 500. Et andet tanke-eksperiment i forhold til en fusion kunne være at placere et nyt, fælles storstadion i Fuglebjerg - midt mellem de to byer.

Næstved længere fremme Lige nu er de to lokale divisionsklubber vidt forskellige steder i en fodboldklubs cyklus.

Mens Slagelse stille og roligt prøver at bygge noget op, der på sigt skal kunne kæmpe med om oprykning til landets næstbedste række, så er Næstved på jagt efter netop sådan en oprykning i den igangværende sæson.

Det kræver penge, og her er der ingen tvivl om, at Næstved lige nu er førende blandt de to klubber. Endda temmelig markant. Så kan man altid diskutere, hvordan de mange penge bliver brugt hos sydsjællænderne.

Sæsonens hidtidige kampe er gået strålende rent resultatmæssigt, men de har også afsløret, at »de grønne« er svært udfordret den dag, hvor man ikke kan stille med sin nuværende idealopstilling, som imponerende nok har været den samme i alle efterårets fem kampe.

Der er ganske enkelt ikke kvalificerede alternativer. Der er dårligt nok 11 kvalificerede spillere til startopstillingen. Derfor er dette tankeeksperiment desto sjovere.

Stærke spillere begge steder Selv om Næstved lige nu har fået en flyvende start på sæsonen i 2. division med 13 point for fem kampe og en målscore på 8-0, ville man ret sikkert kunne få et endnu stærkere hold, hvis man blandede de to.

Trods det faktum at vestsjællænderne har fået en mindre god start med seks point i fem kampe, er der uden diskussion stærke spillere på Ulrik Ballings mandskab. Når det ikke er blevet til mere i denne sæson hidtil, hænger det efter alt at dømme sammen med, at de nye skal finde sig tilrette og at ikke alle positioner har den nødvendige kvalitet.

Redaktionens to »fodboldidioter« har derfor sat hvert sit hold med spillere fra Næstved og Slagelse, og i det store hele er der sammenfald på de fleste positioner.

Specielt på trænerposten, hvor vi begge foretrækker Ulrik Balling, da han kender begge klubber. I den henseende er det ikke så oplagt med Pedro Hipolito. Dels kender vi ikke hans fodboldfagmæssige kompetencer nok og dels skal der ikke nødvendigvis snakkes portugisisk på det blandede hold, da vi slet ikke ser brasilianere eller for den sags skyld ghanesere gode nok til den her fusions-legeplads.

Redaktionens hold Ringstrøms hold: 4-4-2:Viktor Anker (Næstved) - Christian Overby (Slagelse), Jesper Christiansen (Næstved), Lasse Nielsen (Næstved), Rasmus Søe (Slagelse) - Abdoulie Njai (Næstved), Alexander Schmitt (Næstved), Patrick Venzel (Slagelse), Martin Jensen (Slagelse) - Christoffer Thrane (Næstved), Frederik Christensen (Slagelse).

4-4-2:Viktor Anker (Næstved) - Christian Overby (Slagelse), Jesper Christiansen (Næstved), Lasse Nielsen (Næstved), Rasmus Søe (Slagelse) - Abdoulie Njai (Næstved), Alexander Schmitt (Næstved), Patrick Venzel (Slagelse), Martin Jensen (Slagelse) - Christoffer Thrane (Næstved), Frederik Christensen (Slagelse). På bænken:

Rasmus Tangvig (Slagelse), Mike Mortensen (Slagelse), Ahmed Hassan (Næstved), Aleksa Todorovic (Næstved).

Ydesens hold: 3-4-1-2:Viktor Anker (Næstved) - Jesper Christiansen (Næstved), Lasse Nielsen (Næstved), Mike Mortensen (Slagelse) - Abdoulie Njai (Næstved), Martin Jensen (Slagelse), Alexander Schmitt (Næstved), Rasmus Søe (Slagelse) - Ahmed Hassan (Næstved) - Christoffer Thrane (Næstved), Frederik Christensen (Slagelse).

På bænken:

Jeppe Rømer (Næstved), Aleksa Todorovic (Næstved), Patrick Venzel (Slagelse), Rasmus Tangvig (Slagelse).

Det kunne i det hele taget være sjovt at se Balling blive genforenet med Lasse Nielsen. De to nåede en sæson sammen som aktive i Slagelse og et par stykker i Næstved.

John Ringstrøm om sit hold På mål ville der ikke være nogen tvivl. Viktor Anker er kommet tilbage til Næstved fra Helsingør og har været en stærk... nå ja, Ankermand. Han har ikke lukket mål ind i fem kampe og har sågar snuppet et straffespark.

Jeg er gået ud fra en klassisk 4-4-2, der i mine øjne virker ultrastabilt - i hvert fald defensivt. Man kunne argumentere for, at Mike Mortensen skulle indgå i startopstillingen, men når bomstærke Jesper Christiansen og Lasse Nielsen er kampklar, er der ingen bedre.

På midtbanen savner begge klubber en offensiv, central kreatør - en rigtig god 10'er. Så her har jeg i stedet valgt de to løbemonstre Patrick Venzel og Alexander Schmitt.

Helt fremme ville der naturligvis blive plads til de to klubbers respektive topscorere, Frederik Christensen fra Slagelse og Christoffer Thrane fra Næstved.

Simon Ydesen om sit hold Mike Mortensen er kommet til Slagelse i god forfatning, og for et hold, der skal have bolden meget, vil det være guld værd at kunne skabe overtal andre steder på banen, end når forsvarskæden har bolden. Derfor tre mand i forsvaret.

Resten af holdet er ekstremt offensivt sat sammen, så man kunne givet argumentere for at bringe Patrick Venzel ind i stedet for Martin Jensen på den centrale midtbane, men omvendt er det umuligt for mig ikke at spille Jensen i en central position.

Med en 3-4-1-2 eller 3-5-2-formation føler jeg, at man får bragt flest spillere ind på de optimale positioner.