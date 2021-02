Abdoulie Njai var ophavsmand til Næstveds mål, der dog blev sat ind af en uheldig Frem-fod, da de to hold spillede 1-1 i en fin træningstest. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Frem var et skridt til siden for Næstved

Sport Sjællandske - 27. februar 2021 kl. 15:27 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Træningskampen mellem Næstved og Frem endte 1-1. Hvor forrige træningskamp mod Holbæk var lidt af et åbent skydetelt for Næstved, var der straks større udfordringer i at skabe chancer mod et godt spillende Frem-mandskab.

Da træningskampen blev fløjtet i gang, var Frem tophold i sin 2. divisionspulje, men da træningskampen mellem de to mandskaber var forbi, var Frem blevet overhalet af Jammerbugt FC, der havde tyvstartet foråret med en udsat kamp mod Næsby. Den havde vendelboerne vundet 4-1 og dermed overtaget førstepladsen fra Valby-klubben. Faktisk skal de to hold ud i en direkte topkamp på næste lørdag, så træningskampen mod Næstved var sidste test for Frem inden den vigtige topkamp.

For en træningskamp mellem to 2. divisionshold, blev kampen spillet i et godt tempo, og intensiteten var fin, uden at den på noget tidspunkt kammede over. Næstved forsøgte især at sætte Ahmed Hassan, Mileta Rajovic og Abdoulie Njai op til scoringsmuligheder. Netop sidstnævnte var meget tæt på at bringe Næstved foran, da han tordnede bolden på overliggeren efter 18 minutters spil. Returbolden ramte en Frem-spiller og trillede i mål, så Njai kan med rette kræve en assist på scoringen.

Kampen var på det tidspunkt en levende forestilling med chancer eller optræk til samme i begge ender af banen. Helt farligt blev det dog aldrig for alvor for Frem, der primært forsøgte at teste Nicklas Dannevang i Næstved-målet med langskud. Dem havde han ingen kvaler med at stoppe.

I sidste minut af første halvleg var der imidlertid ikke meget at stille op for Dannavang, da Frem-profilen Emil Schou Jørgensen headede et hjørnespark i kassen.

Uafgjort var på mange måder et retvisende billede af en halvleg, hvor begge hold havde forsøgt at skabe muligheder men oftest havde ophævet hinandens tiltag ved at vise defensiv stabilitet.

I Næstved-lejren var der lidt grund til panderynker, da midtbanegeneralen Alexander Schmitt måtte udgå efter en halv time med noget, der lignede en mindre forstrækning.

De første meldinger gik på, at det var rettidig omhu, der fik tyskeren til at signalere udskiftning, men tilbage stod indtrykket af en Næstved-midtbane, der havde mistet sin rygrad med Schmitts exit.

Næstved satte i Schmitts fravær Edson Aquino på banen, og han gjorde det godt, da han kom ind. Gode venner med bolden bliver han aldrig, men arbejdsindsatsen fejlede intet, og derfor var Næstved i store dele af anden halvleg i stand til at presse spillet frem på Frems banehalvdel. De helt store åbne chancer udeblev dog, og Frem havde for sin del kun en håndfuld langskud, som Viktor Anker klarede sikkert. Han var blevet skiftet ind i pausen for Nicklas Dannevang. Indtil videre er der ingen af de to dygtige keepere, der har spillet sig afgørende af eller på via præstationerne.

Næstved spiller i næste weekend sin sidste træningskamp inden forårspremieren mod Slagelse. Netop med tanke på forårspremieren havde Slagelse-træner Zouher Abdullatif taget turen til Næstved, hvor han ganske givet blev bestyrket i troen på, at Næstved er mulig at tale med - vel at mærke, hvis hans eget mandskab kan barbere de værste begynderfejl væk.