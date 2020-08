Frederik Christensen fik comeback for Slagelse og scorede begge mål i sejren på 2-0 over Roskilde KFUM. Foto: Anders Ole Olsen

Frede tilbage i Slagelse med manér

Frederik Christensen er efter en periode hos Frem tilbage i Slagelse B&I og det fejrede han ved at heade et indlæg fra Rasmus Søe i nettet til 1-0.

Slagelse var klart bedst, men kreatør Martin Jensen og holdkammeraterne havde svært ved at spille sig igennem gæsternes bagerste forsvar, hvor blandt andre den tidligere Slagelse-spiller Christian »Krølle« Klausen fik debut.

Efter pausen gik der stilstand i premiere-opgøret. Der blev spillet langsomt og det gav gæsterne endnu bedre vilkår for at komme ind i kampen. Slagelses debuterende målmand Christoffer Monty blev dog ikke sat på de store prøver og så kunne Frederik Christensen slå til i den anden ende for anden gang.