Se billedserie Philip Hertz havde gang i en kongekamp, da han fejlede ud med en teknisk og overlagt fejl i samme sekvens. Det var medvirkende til, at Bakken Bears vandt 86-85 over Team FOG. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Fredagshygge endte som gyser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredagshygge endte som gyser

Sport Sjællandske - 12. marts 2021 kl. 21:36 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Fredagsunderholdningen var i top, da Team FOG Næstved bød Bakken Bears flot op til dans i en kamp, som bjørnene dog endte med at vinde 86-85.

To minutter inde i anden halvleg så det ud til, at det berømmede og berygtede Bakken Bears-tog var kørt fra perronen og var godt i gang med at tromle Team FOG Næstved over.

De østjyske bjørne var gået til pause foran med 48-44 efter en på mange måder løfterig præstation fra Team FOG Næstveds side.

Blandt Team FOG-spillerne var Philip Hertz stærkt spillende. I første halvleg havde han leveret 13 point ved at ramme fem af sine seks skud.

I begyndelsen af anden halvleg var det dog et brandvarmt Bakken-mandskab, der så ud til at trække afgørende fra. Bakken bragte sig foran med 56-44, men så indtraf den største overraskelse set i Næstved Hallen på denne side af nytår.

Team FOG Næstved kom ikke blot tilbage i kampen. Man bragte sig også foran. Faktisk med hele 71-61. Philip Hertz var intet mindre end flyvende i denne periode af kampen. Han var oppe på 24 point, og alt hvad han rørte ved gik i kurven. Der var heller ingen fejlproblemer for Hertz, der blot var noteret for to personlige fejl på dette tidspunkt. Det ændrede sig dog på få sekunder.

Team FOG Næstved var i angreb, da Hertz fik et slag i hovedet af Tylor Ongwae. Det så nu lettere tilfældigt ud, men dommerne kunne uden at blinke have kaldt en fejl i situationen. Det gjorde de ikke. Måske fordi Hertz og en samlet dommerstand ikke just er på julekort med hinanden. Team FOG Næstved-kaptajnen var ikke tilfreds, og det kom til udtryk, da han sekunder senere begik en usportslig fejl med et alt for hårdt slag efter bolden, som i stedet ramte en Bakken-spiller. Da han efter dommerens fløjt brokkede sig til en teknisk fejl var der marchordre til Philip Hertz, der hånligt klappede af dommerne på vej mod bænken.

Team FOG Næstved fortsatte dog den overraskende stærke indsats, og ved indgangen til fjerde quarter var sydsjællænderne foran med 71-67. Tanken om en nærmest sensationel sejr til hjemmeholdet slog for alvor rødder i de få vidner til forestillingen, da Team FOG kort inde i de sidste 10 minutter bragte sig foran med 77-67.

Bedst som drømmen om en sejr begyndte at spire skruede Bakken op for forsvarsintensiteten, og så fosvandt forspringet stille og roligt.

Team FOG viste sig dog modstandsdygtig, og med et minut tilbage af kampen var man foran med 86-85 og med bolden på egne hænder. Angrebet kastede dog ikke point af sig, og i stedet viste Bakken, hvorfor det er en sjældenhed, at de taber kampe i den danske liga. Adama Darboe satte tre point på kontoen som det mest naturlige, og så var Bakken i front. Team FOG fik imidlertid en sidste chance for at sikre sig en overraskende sejr, da Ryan Evans brændte to straffekast, hvilket gav Jahmal Jones en sidste mulighed for at sikre sejren. Hans forsøg tog dog ringen, og så tog Bakken den ventede men ikke desto mindre hårdt tilkæmpede sejr.

Mens en sejr til Team FOG kunne have ændret lidt på holdets muligheder for at slutte firer i grundspillet i stedet for nummer fem, så har sejren kun symbolsk betydning for Bakken, der er sikret førstepladsen.

- Jeg er bare glad for at vinde. Næstved gjorde det mega godt, og hvis de kan præstere sådan i kvartfinalen, er der god chance for, at vi løber ind i hinanden i en semifinale, siger Bakken-træner Steffen Wich.

I den anden lejr var Arnel Dedic ikke glad for resultatet, men han var meget tilfreds med indsatsen.

- Jeg fik set den indstilling og det spil fra mine spillere, som jeg havde håbet. Vi vidste ikke, hvor vi stod efter en hel måned uden kampe. Vi tog fat, hvor vi slap i den seneste kamp, og det er jeg meget tilfreds med, siger Arnel Dedic, der gerne vil se enkelte forbedringer fra sit mandskab, når kampen er så tæt, som det var tilfældet fredag aften.

- Vi må ikke falde ud, som vi gjorde i en kort periode mod slutningen af første halvleg, og som vi gjorde, da kampen skulle afgøres. Der skal vi være skarpere, siger Team FOG Næstved-træneren.

Ærgrelsen over Philip Hertzs manglende tilstedeværelse på banen mod kampens slutning var også til at mærke.

- Jeg håber, at Philip har indset, at han skal kontrollere sig selv bedre. Vi har brug for ham. I dag var han vores bedste mand, og når han spiller sådan er han blandt de bedste fem spillere i ligaen, så vi skal have ham på banen i den slags kampe, siger Arnel Dedic.