Mikkel C. Johansen var uheldig med både vejr og dommerkendelser i Sverige. Foto: Team MikkelC

Send til din ven. X Artiklen: Franarret tredjeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Franarret tredjeplads

Sport Sjællandske - 04. oktober 2021 kl. 17:58 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Efter en sejr i forrige runde af den svenske V8 Thunder Cars-serie skulle slagelseaneren Mikkel C. Johansen forsøge at følge succesen op i næstsidste afdeling.

Den blev kørt på Mantorp Park, og her ville vejrguderne, at det skulle være en del besværligt for de forskellige teams at vælge strategi og ikke mindst dæk.

- Vejret skiftede sindssygt meget hele tiden. Og det var ingen fordel for mig, da jeg ikke har været på Mantorp før og overhovedet ikke kendte banen, siger Mikkel C. Johansen.

Han kom ud i en kvalifikation, hvor han kørte på sin intuition og endte med at blive nummer syv. Han skulle derfor starte som syv'er i begge heat.

- Bedst som vi skal ud og køre første heat, begynder det at regne. Vi havde ikke mulighed for at skifte til regnvejrsdæk og havde derfor "slicks" (tørvejrsdæk, red.) på. Min teamkammerat Conny Brorsson og jeg var de eneste, der havde slicks på. Det gav de andre et væsentligt overtag. Men det lykkedes mig at overhale Brorsson på sidste omgang og bliver nummer seks, siger vestsjællænderen.

I andet heat er banen stort set tør og alle kører på slicks.

- Jeg kommer godt fra start og overhaler Brorson igen, så jeg er på femtepladsen og jagter fjerdepladsen. Her lægger jeg an til en overhaling, men en anden drejer ind i siden på mig. Jeg aner ikke, hvad det vil betyde, så jeg kører videre, men kæmper lidt med styretøjet og falder lidt ud for banen. Jeg bliver overhalet, men kommer ud og tager sjettepladsen. Herfra kommer jeg forbi nogle stykker og er på tredjepladsen med cirka halvanden omgang igen. De vælger så at annullere de to sidste omgange efter en mindre afkørsel, og det sender mig ned på femtepladsen, siger Mikkel C. Johansen, der dog skulle blive negativt overrasket efter målstregen.

Kontanter for protest

- Jeg fik en tidsstraf for den påkørsel og dumper ned som nummer seks. Men det var ikke min skyld, så jeg føler alt i alt, jeg blev franarret tredjepladsen i det heat, lyder det fra Slagelse-køreren.

Mikkel C. Johansen og hans team havde mulighed for at indgive en protest, men i Sverige skal det ske med svenske kontanter lige nu og her.

- Vi diskuterede lidt frem og tilbage, men jeg har mistet lidt af respekten for svensk motorsport i et kort øjeblik efter det her, siger han.

Johansen ligger nu nummer fem i den samlede stilling med en afdeling tilbage. Den køres allerede i kommende weekend på Ring Knutstorp.

- Jeg må gå herfra med oprejst pande og gå efter et godt slutresultat. Top-3 er stadig indenfor rækkevidde. Jeg kom lidt tættere på Brorsson, som jeg står i team med, men jeg skal køre godt og få det maksimale ud af det, konstaterer han, der har 115 point i den samlede stilling.

Svenske Dennis Strandberg har 228 point og kan ikke røres på førstepladsen. Han genvinder dermed det svenske V8-mesterskab.

Andenpladsen indehaves af Andreas Nilsson, mens Conny Brorsson er på tredjepladsen og Tomas Åkerlund på fjerdepladsen.