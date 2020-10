Fra skrot til godt for Team FOG

Arnel Dedic var ikke tilfreds med Team FOG Næstveds præstation i første halvleg, men det blev meget bedre efter pausen, da man besejrede Herlev Wolfpack 91-74. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

11. oktober 2020

Team FOG Næstved oppede sig gevaldigt i anden halvleg af udekampen mod Herlev Wolfpack, der blev besejret 91-74.

På papiret burde Team FOG Næstved ikke få problemer mod Herlev Wolfpack, men efter en noget ujævn indledning på sæsonen, havde direktør Andreas Larsen op til søndagens kamp været ude at tænde advarselslamperne.

Team FOG Næstved kunne sagtens ende med at tabe kampen, hvis man ikke var klar på den udfordring, der ventede i Herlev Hallen.

Set fra træner Arnel Dedics plads på sidelinjen virkede det ikke som om, spillerne havde forstået budskabet bedømt på de første 20 minutter.

Ganske vist var man foran 41-36 ved pausetid, men det havde på ingen måde været prangende spil fra sydsjællænderne.

- Det var helt ærligt lidt af et mareridt at se på i første halvleg. Vi var slet ikke skarpe nok i de ting, vi havde haft fokus på før kampen. Der manglede helt overordnet energi i spillernes præstation, og det kom til udtryk ved et alt for lavt tempo, siger Arnel Dedic.

Normalt er Arnel Dedic ikke en træner, der tror på store ændringer via en pausesnak, men denne gang så det ud som om, at ordene fra Team FOG Næstved-træneren var gået rent ind på lystavlen hos spillertruppen.

Det var et anderledes fokuseret og animeret Team FOG Næstved-hold, der gik på banen til de sidste 20 minutters basketball.

- Anden halvleg var kendetegnet ved bedre beslutninger fra alle spillerne, og så var der et helt andet tempo og en helt anden aggressivitet i vores spil. Både offensivt og defensivt. Særligt den defensive intensitet gjorde det svært for Wolfpack at score point, og det gav os mulighed for at sætte tempo i vores kontraspil, siger Arnel Dedic.

Særligt i tredje quarter var det spil til en kurv, og her lukkede Team FOG Næstved reelt kampen ved at vinde perioden med 26-15. Det gjorde de sidste 10 minutter til en ren ekspeditionssag.

- Spillerne skal have ros for at gå ud og levere en god anden halvleg. Det var godkendt, men det er samtidig vigtigt, at de også forstår, at vi ikke kan tillade os at spille på det niveau, som vi gjorde i første halvleg. Så kommer vi aldrig videre i vores udvikling, påpeger Arnel Dedic.

- Vi er ikke helt der, hvor vi havde håbet at være i vores spillemæssige udvikling på nuværende tidspunkt, men jeg er stadig optimistisk i forhold til vores muligheder, siger Arnel Dedic.