Send til din ven. X Artiklen: Fra elitehåndbold til elitecykling på rekordtid: O.B. Wiik-debutant imponerer sportsdirektør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra elitehåndbold til elitecykling på rekordtid: O.B. Wiik-debutant imponerer sportsdirektør

Sport Sjællandske - 14. september 2021 kl. 00:01 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

For blot to år siden vidste den nu 27-årige tidligere håndboldspiller, Niklas Hornshøj, ikke meget om cykelsport.

I søndags - 12 kilo lettere - fik Vemmelev-drengen så debut på dansk cykelsports A-klasseniveau og debut på det Næstved-/Slagelse-baserede hold, Team O.B. Wiik-Dan Stillads, da han ved Sjællandsmesterskabet i linjeløb kom i mål på en imponerende 11. plads.

Niklas Hornshøjs vilde sporskifte i sportsverdenen blev affødt af et ufrivilligt exit fra håndboldhallen og hans daværende klub, Korsør Slagelse Elitehåndbold.

- Jeg ødelagde mit korsbånd første gang for seks år siden og forsøgte i flere omgange at komme tilbage på håndboldbanen efterfølgende. Men knæet kunne bare ikke holde til det, og efter tre operationer - alle gange grundet det ødelagte korsbånd - så blev jeg enig med mig selv om, at jeg måtte dyrke noget andet end kontaktsport, fortæller O.B. Wiik-debutanten og fortsætter:

- Her for to år siden var der så nogle lokale gutter fra Slagelse-klubben, Salto Systems Nordic Cycling, som spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve og cykle med dem. Det sagde jeg ja til, og efter et par træninger vandt jeg motionsløbet, Medieløbet, i slutningen af 2019. Efter det fandt jeg ud af, at det egentlig er en rigtig sjov sport, hvor jeg også kan få tilfredsstillet mit konkurrencegen. Og så har sådan set bare kløet på lige siden.

I et corona-påvirket 2020 med få løb rykkede Niklas Hornshøj lynhurtigt fra D-klassen og op i B-klassen.

Søndag fik han så debut i Danmarks A-klasse.

- Jeg var ret spændt inden løbet, må jeg sige. Det var jo første gang, jeg skulle måle mig med nogle af landets bedste ryttere. Og det var naturligvis en hård dag i sadlen, men jeg var rigtig godt tilfreds med resultatet - at blive nummer 11 på Sjælland, det synes jeg er meget flot i mit første løb, siger han og fortsætter:

- Når man kommer op i en ny klasse og især, når man skal køre mod de bedste, som har erfaringen, så ville man nok sige, det var begrænset, hvad jeg kunne have af forventninger. Men jeg tænker da, man er egnet til at køre med i A-klassen, når man bliver nummer 11 i sit debutløb, og især, når det er til Sjællandsmesterskaberne. Så det er da helt bestemt noget, der har givet mig noget mere blod på tanden, siger han.

Også Team O. B. Wiik-holdets sportsdirektør, Henrik Stegmann, var yderst tilfreds med sin nye rytters præstation.

- Han er med i rigtig, rigtig meget, og kører et super løb. Det overrasker mig, at han gør det SÅ godt. Det er jo et anderledes hierarki og en anden taktik i A-klassen, end det har været for ham i B-klassen. Men han kommer fuldstændig ydmygt ind til det, og leverer en kæmpe indsats for holdet samtidig med, at han bliver 11. Det er bestemt lovende - det tegner rigtig godt, lyder det for Henrik Stegmann, der dermed har tilføjet endnu en lokal rytter til holdet, som allerede består af blandt andre seks ryttere fra Slagelse-området.

Netop de lokale bekendtskaber har også været en af årsagerne til, at Niklas Hornshøj nu er kommet ind på Team O.B. Wiik-holdet efter et kort ophold hos Slagelse Cykle Ring.

- Jeg skiftede fra Salto til licensgodkendte, Slagelse Cykelring, i 2020. Og der trænede jeg en del sammen med Nicklas Falk, Mads Berg og Kasper Due Kaspersen, som også kører for O.B. Wiik. Så herigennem fik jeg kontakten til holdet. I første omgang er jeg tilknyttet ind til årsskiftet. Om det bliver Team O.B. Wiik eller, hvad der så skal ske i det nye år, det er jo altid spændende, lyder det fra vestsjællænderen.

At et skifte mellem håndbold og cykling på eliteniveau hører til sjældenhederne, skyldes nok særligt de meget forskelligartede krav til fysikken.

Hvor håndbold således kræver masser af tung fysik i de mange fysiske dueller, så er muskler på overkroppen ikke noget, man samler på i cykelsporten, hvor de helst skal sidde i bentøjet.

Springet fra håndbold på eliteniveau til nu - blot to år efter sin debut på jernhesten - at køre elite cykling, har da derfor også krævet en ret omfattende kropsforandring.

- Min far var meget skeptisk, da jeg fortalte om min nye interesse for cykling - det mente han slet ikke var muligt med min krop. Og man kan da også roligt sige, at overkroppen og muskulaturen generelt skal være lidt en anden, når man spiller håndbold, end når man skal cykle. Jeg har derfor også været gennem en kæmpe forvandling og et vægttab på 12 kilo på 15 måneder - både muskler og fedt, fortæller han og fortsætter:

- Jeg er stadig lidt udfordret på, at min muskulatur er lidt for stor og mine skuldrer er lidt for brede. Men stædighed og hård træning, så kommer man den rigtige vej, lyder det fra en glad O.B. Wiik debutant.

Niklas Hornshøj var ikke den eneste blandt de otte Team O.B.Wiik-Dan Stillads-ryttere, som stillede til start ved søndagens SM i linjeløb, der gjorde sig flot bemærket.

Nicklas Falk blev således nummer seks og holdets profil, Rasmus Søjberg, kom i mål som nummer to på den cirka 130 kilometer lang e rute i og omkring Greve.

- Det var »chubang« cykelløb hele dagen med ryk fra højre og venstre, så det blev hårdt, og det var fint for os, fordi vi havde aftalt at køre meget, meget offensivt cykelløb for at have en chance for at vinde, fortæller Henrik Stegmann.

Efter en dag med mange angreb var det til slut en mindre gruppe bestående af blandt andre O.B. Wiiks Rasmus Søjberg og den tidligere Team O.B. Wiik-rytter og nuværende BHS-PL Beton Bornholm, Marcus Sander Hansen, som for nylig har skrevet under på en professionel kontrakt med Team Uno-X.

Og i slutspurten var Marcus Sander da også for stor en mundfuld for den kommende BHS-PL Beton Bornholm-rytter, Rasmus Søjberg.

- Bornholm kom også med et rigtig stærkt hold på seks mand, så vi vidste godt det ville blive svært. Vi er derfor fint tilfredse med resultatet. Rasmus er fantastisk kørende lige nu, men Marcus er en klasse for sig lige for tiden - han er lige det skarpere og lidt mere rutineret. Så vi er meget, meget tilfredse med dagen. Nicklas Falk bliver også flot nummer seks efter at have siddet og styret tropperne hele dagen, lyder det fra holdets sportsdirektør.

Inden sæsonens afslutning med et U23-DM og dennspændende fjerde og sidste afdeling af Demin Cup, så venter der i de kommende uger O.B. Wiik-holdet løb i henholdsvis Odder, Hobro og Sønderborg.