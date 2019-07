Fra FCM til SBI

Oskar Bloch skal i den kommende sæson tørne ud for Slagelse, som han allerede har spillet en træningskamp for. Han kommer til fra FC Midtjyllands akademi. Foto: Simon Ydesen

Sport Sjællandske - 26. juli 2019 kl. 17:13 Af Simon Ydesen

Spillertrafikken har mest af alt været udadgående fra Slagelse, men nu begynder det så småt at lysne for 2. divisionsklubben og ikke mindst sportschef Søren Andersen. Han kan nemlig glæde sig over, at Oskar Bloch har takket ja til at tørne ud for Slagelse i den kommende sæson, og dermed får Slagelse en tiltrængt, ja nærmest nødvendig forstærkning til bagkæden.

- Det er fantastisk for os, at Oskar har valgt at spille i Slagelse i den kommende sæson. Han har prioriteret at få noget fast spilletid, og det har vi været i stand til at tilbyde, så det er perfekt for begge parter, siger Søren Andersen.

Den høje midterforsvarer viste sig godt frem i midtugens træningskamp mod Roskilde KFUM, og de takter skal Oskar Bloch nu forsøge at bygge videre på hos Slagelse, hvor han er udset til at spille sammen med Rasmus Grønne i midterforsvaret. Det betyder endvidere, at man kan flytte Nicklas Venzel ud på venstre back, og det får så yderligere den positive effekt, at Rasmus Søe Andersen kan flyttes op på den centrale midtbane, hvor man indtil videre har været meget tyndt besat.

- Det løser rigtig meget for os, at vi nu får Oskar ind, og han er en spiller, som jeg er overbevist om, at vi kan udvikle til mere end 2. division. Han får en vigtig rolle i forhold til at bygge vores spil op, hvor vi har set, at han har et rigtig godt blik for den del, siger Søren Andersen.