Arnel Dedic er tilfreds med den rekruttering, som man har gennemført til spillertruppen denne sommer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Forward fuldender holdkort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forward fuldender holdkort

Sport Sjællandske - 18. august 2020 kl. 19:00 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Team FOG Næstved-træner Arnel Dedic fløjter op til første træning på torsdag, vil der være fuld plade i forhold til spillerbesætningen. Alle pladser på holdkortet er besat, og sidste mand, der sørger for, at holdkortet er komplet bliver engelske Samuel Idowu.

Han er powerforward, og er hentet til Næstved for at gøre sin indflydelse gældende under kurven.

- Samuel er en mere klassisk powerforward. I de seneste sæsoner har vi typisk haft en powerforward, der kunne gå ud på gulvet og skyde udefra. Ham her er mere klassisk i den forstand, at det handler om at arbejde under kurven for ham, fortæller Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren fortæller, at man har fået Samuel Idowu anbefalet af Ferried Naciri, der var assistenttræner for Team FOG Næstved i sæsonen 2018/19. Den belgiske træner har fået kendskab til Samuel Idowu via hollandsk basket, hvor Idowu sidste sæson slog sine folder, indtil corona-pandemien satte en stopper for kampene.

- Ferried har klart anbefalet ham, og han mener, at han kommer til at gøre et godt job for os unde kurven. I Holland snittede Samuel Idowu over otte rebounds pr. kamp, og det er noget lignende, vi håber, han kan bidrage med hos os, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-træner Arnel Dedic kan nu se tegningen til den kommende sæsons udgave af Team FOG Næstved, og det er en meget tilfreds træner, der føler, at han har et langt bedre udgangspunkt end i sidste sæson.

- Alene det faktum, at vi har en håndfuld spillere, der allerede spillede her i sidste sæson, plus at vi får Philip Hertz hjem igen, gør at jeg er mere optimistisk denne gang. Jeg havde aldrig prøvet det, som vi skulle gøre sidste år med at bygge et helt nyt hold op fra grunden. I år har vi en stamme af spillere, der kender klubben og fremfor alt taktikken, siger Arnel Dedic.

Sammensætningen af det kommende Team FOG Næstved-hold har haft nogle helt klare kardinalpunkter for cheftræneren, der har haft nogle store ønsker.

- Det har været vigtigt for mig, at vi har fået et hold, der har noget størrelse, så vi kan være fleksible i vores forsvarsspil. Derudover har det været vigtigt for mig, at vi havde en gruppe spillere, hvor der var en god del rutine. Blandt andet derfor glæder det mig meget, at vi har fået en spiller som Philip Hertz tilbage. Han bliver med garanti en vigtig leder, og han bliver naturligvis også anfører for holdet, siger Arnel Dedic.

Team FOG Næstved har tidligere været nødsaget til at skifte ud blandt de udenlandske spillere i løbet af en sæson, fordi der enten har været hjemve eller manglende niveau. Det håber Arnel Dedic at slippe for i denne sæson.

- Det vil være et kæmpe skridt på vejen mod succes, hvis vi kan undgå at skifte ud i truppen undervejs. Det betyder nemlig, at vi har fundet noget, der fungerer, siger Arnel Dedic.

Team FOG Næstved åbner sæsonen den 2. oktober med en udekamp mod Bears Academy, der er Bakken Bears' udviklingshold.