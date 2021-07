Fortrøstningsfuld Slagelse-træner efter første testkamp

Der er rigeligt at spekulere på i disse dage for Slagelse B&I-cheftræner Zouher Abdullatif og assistent Henrik Carlson, der er udfordret på både trupstørrelse og kvalitet efter den markante spillerafgang i sommerpausen.

Med Zouher Abdullatifs ankomst i trænersædet i vinterpausen har der været fokus på, at vestsjællænderne skal blive et mere boldbesiddende mandskab.

- Hvis kampen lørdag var en indikation på, hvad vi kan forvente spillemæssigt, så kan vi godt være fortrøstningsfulde. Så kan det godt være, at Slagelse B&I ikke kommer til at vinde hver gang, men vi kommer til at se langt mere fodbold, end vi har gjort de sidste fem år. Det tør jeg godt love, lyder det fra cheftræneren.

Med det store antal fraværende var der også god anledning for Zouher Abdullatif til at få set de seks prøvespillere, der alle har trænet med i den forgangne uge, i kamp.

Blandt andet målscoreren, Zenas Addai-Baffour, som normalt gør sig på den offensive midt i Avedøre IF efterlod et godt indtryk med sin teknik og sit gåpåmod. Imens også den tidligere Roskilde KFUM- og AB Tårnby-spiller Nikodem Kowalski gjorde en fin figur på backpositionen.

- Der var nogen af dem, der fik vist sig rigtig godt frem. Af de seks prøvespillere der var med, har vi inviteret fem af dem med i næste uge også for ligesom at få et bedre grundlag for, at kunne vurdere, om det er et godt match. Men der er helt sikkert nogle, der kan være interessante, fortæller cheftræneren.