Se billedserie Alhaji »Papa« Faye er ny mand i Vordingborg. Han skifter fra sjællandsserikollegaerne i Nykøbing FC. Foto: Vordingborg IF

Send til din ven. X Artiklen: Forsvarsspiller står øverst på ønskesedlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvarsspiller står øverst på ønskesedlen

Sport Sjællandske - 04. december 2019 kl. 06:45 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborgs oprykkere til sjællandsserien har ikke holdt sig tilbage i det forgangne efterår, hvor holdet halvvejs gennem turneringen indtager førstepladsen med gode muligheder for at rykke op.

Cheftræner Jan Faber har som altid haft antennerne ude i forhold til mulige forstærkninger, og det er allerede lykkes ham at finde to nye spillere til en i forvejen stærk trup.

- Alhaji »Papa« Faye, som hidtil har spillet for Nykøbibngs sjællandsseriehold kontaktede mig her i forbindelse med vintertræningen. Han har givet det et skud her, og han har heldigvis sagt ja til at spille for os, siger Jan Faber, der med tilgangen af »Papa« får endnu mere fart til en i forvejen hurtig offensiv.

- Han kommer til at blive et godt supplement til vores i forvejen hurtige folk i front. Han er i bund og grund bare en dygtig fodboldspiller, som jeg glæder mig til at arbejde med, siger Jan Faber.

Alhaji Faye er kendt som en temperamentsfuld fodboldspiller, men Jan Faber er ikke bekymret ved at tage en lidt skæv spiller ind i truppen.

- Det skal nok gå. Han har leveret et fint førstehåndsindtryk, og han kommer til at passe godt ind, siger Vordingborg-træneren.

Der er også hentet forstærkning ind på målmandsposten, hvor Niclas Bech har døjet meget med skader i løbet af efteråret.

- Bech har kæmpet meget med efterveerne af en skade, han pådrog sig i en træningskamp i sommeroptakten, så vi har set på mulighederne for at finde en endnu en keeper, og Timmi Nielsen skifter fra Døllefjelde til os. Jeg ved ikke, hvem der bliver førstekeeper, men de to skal nok give hinanden kamp til stregen, siger Jan Faber.

Med to forstærkninger til en i forvejen stærk sjællandsserietrup kunne man forvente, at man nu havde helt styr på forårets trup, men det er ikke helt tilfældet for Vordingborg.

- Vi ser ikke ud til at miste så meget i forhold til efterårets trup. Mikkel Bredskov skifter til Herlufsholm, og så skal Mathias Arildslund ud at rejse, så han er væk i nogle måneder, siger Jan Faber.

Måske netop derfor håber Vordingborg-træneren på, at man kan finde en defensiv forstærkning i løbet af de kommende måneder.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have en forsvarsspiller mere til truppen. Vi har masser af offensive spillere, men vi er lidt tyndere besat, når det gælder forsvarspositionerne, siger Jan Faber.

Han er dog ikke klar på at tage hvad som helst ind, hvis der er håbefulde spillere, der dukker op til prøvetræning. Med andre ord skal Vordingborg ikke ud at lave en Bernio Verhagen på serieplan.

- Hvis vi skal have en forsvarsspiller ind, eller i det hele taget flere nye folk, så skal det være en spiller, der kan forstærke vores startopstilling. Ellers giver det ingen mening, men jeg ønsker mig da en forsvarsspiller mere i julegave, siger Jan Faber.

Ved vinterpausen ligger Vordingborg nummer et i sjællandsseriens pulje 2. Slagelse er nærmeste forfølger på andenpladsen, der er et point efter. Netop de to hold tørner sammen i forårspremieren lørdag den 4. april. Inden da skal Vordingborg på en fem dage lang træningslejr til Tyrkiet i marts. Derudover har Jan Faber planlagt en række træningskampe mod 2. divisions og danmarksseriehold.