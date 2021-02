Forstærkninger på vej

Søndag 21. februar genoptager den danske bordtennisliga sæsonen efter en længere corona-pause og her skal Næstved Bordtennis have afviklet deres hængeparti mod Hirtshals-holdet B75.

- Vi har en dialog med en rigtig stærk spiller, men intet er sikkert endnu. Vi har været bevidst om, at vi skulle have en forstærkning udefra, og vi har været i dialog med spillere fra Japan og Korea. Men det er svært med coronaen. Så er det nemmere med europæiske spillere, fortæller Spottog, som i samme moment sender en kæmpe tak til klubbens sponsorer for, at det er lykkedes at hente Peter Nilsson i første omgang.