Slagelses sportschef Søren Andersen bekræfter overfor Sjællandske, at SBI har stemt for et forslag, der vil betyde, at man kun skal spille om at undgå to nedrykningspladser mod de nuværende fem. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Forslag kan redde SBI Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag kan redde SBI

Sport Sjællandske - 27. maj 2020 kl. 21:33 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget tyder på, at Slagelse B&Is chance for at blive i 2. division bliver markant forbedret med et nyt forslag.

2. divisionsklubberne havde frem til onsdag aften klokken 18.00 til at tilkendegive skriftligt om, de ville støtte et forslag fra B93, der vil betyde, at man reducerer antallet af nedrykkere fra 2. division fra fem til to i denne sæson.

Da Sjællandske klokken 18.45 kontaktede Slagelses sportschef Søren Andersen for at høre nærmere om dette forslag og perspektiverne i det, var det i første omgang en meget ordknap sportschef, der svarede.

- Jeg kan godt bekræfte, at der har været sendt et forslag rundt til klubberne i 2. division, som i grove træk stemmer med det scenarie, som du her ridser op. Jeg vil også godt bekræfte, at vi har stemt ja til det forslag, siger Søren Andersen, der ellers ikke ønsker at komme nærmere ind på detaljerne i forslaget, der ifølge Sjællandskes oplysninger også indebærer, at man kan se frem til at få fire oprykkere fra danmarksserien, en oprykker fra 2. division til 1. division og vigtigst af alt for Slagelse kun to mod de nuværende fem nedrykkere til danmarksserien.

- Jeg kan sige så meget, at vi har valgt at bakke op om forslaget, fordi det flugter meget godt med den fairness, som vi har efterlyst set i lyset af, at man har cuttet 10 kampe ud af turneringen med udsigten til maksimalt at kunne spille seks kampe yderligere i denne sæson, siger Søren Andersen.

Han og Slagelse har hele tiden været fortaler for en løsning, hvor man tilgodeså flest mulige hold i den noget specielle corona-situation.

- Jeg vil ikke komme nærmere ind på detaljerne eller den videre proces, men jeg vil godt sige så meget, at hvis det ender med, at vi kun skal undgå to nedrykningspladser, er det klart, at vores mulighed for at blive i 2. division naturligvis bliver markant forbedret. Hvis vi skal ud at spille om at undgå fem nedrykningspladser, så ser det svært ud for os, men med to nedrykkere kan det pludselig se markant anderledes ud, fortæller Søren Andersen, der understreger overfor avisen, at det langt fra er sikkert, at forslaget ender med at blive vedtaget.

Det videre forløb bliver nu, at Divisionsforeningens bestyrelse hurtigst muligt skal drøfte forslaget, som ifølge Sjællandskes oplysninger havde opbakning fra 19 ud af 24 2. divisionsklubber.

For at forslaget kunne komme videre i systemet krævede det, at 75 procent - det vil sige 18 klubber - bakkede op om forslaget.

Det er nu tilfældet. Derfor skal Divisionsforeningens bestyrelse nu godkende det, inden det sendes videre til DBUs turneringsudvalg.

Der forventes en hurtig behandlingstid, så man er afklaret omkring nedrykningsspørgsmålet, hvis turneringen kan genoptages i midten af juni. I den forbindelse afventer man lige nu den videre politiske velvilje til at åbne mere op for Danmark.