Forsinget mesterskabskamp

22. juni 2021

Team Skælskør har ikke spillet en kamp i Badmintonligaen siden 8. februar, men tirsdag og onsdag er spillerne tilbage på de grønne baner, når DM-medaljerne skal fordeles ved Final 4-stævnet i Brøndby Hallen.

Vendsyssel og Værløse mødes i den tidlige semifinale tirsdag klokken 13, mens Skælskør og de forsvarende mestre fra Skovshoved tørner sammen klokken 19.

- Det er specielt, når vi ikke har spillet i fire måneder. Vi skal jo lige rundt og hilse på hinanden først..., siger Team Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen, der mødtes med de fleste af sine spillere mandag aften, og tirsdag formiddag er der planlagt en let træning på kampbanerne.

Holdopstillingerne bliver først offentliggjort tre timer før første serv, og indtil da er den tidligere landstræner hemmelighedsfuld.

- Jeg prøver jo at finde ud af, hvordan vi vinder fem kampe mod Skovshoved, og hvordan vi anvender vores ressourcer bedst muligt. Vi skal jo spille igen dagen efter, siger Steen Schleicher Pedersen.

Han lægger da heller ikke skjul på, at Team Skælskør går efter guldet - og at en beslutning om at give nogle spillere skånekost i semifinalen for at øge chancerne i finalen kan medføre et nederlag.

- Vi er bevidste om, at guldet stråler mere end de andre placeringer. Vi går efter at vinde, men det kan også være, at vi taber begge to, siger sportschefen.

På grund af corona-situationen i løbet af sæsonen og hyppige ændringer af den internationale turneringskalender, har det trukket ud med den hjemlige Final 4, og Steen Schleicher Pedersen frygter, at arrangementet ikke har den helt store interesse hos hverken spillere eller publikum.

- Spillerne HAR lyst til at spille - hvis det passer ind i deres program. Men vi er nået så langt hen, at kontrakterne i princippet er udløbet. Hos os sluttede de 1. juni, siger Steen Schleicher Pedersen.

Noget andet er, at en del spillere lige nu er i fuld gang med forberedelserne til OL, og så kan det måske godt knibe med lysten til hopsmash, hvis det niver lidt i lægmusklerne i tredje sæt og man risikerer en skade.

- Det kunne man meget vel forestille sig - og det er en enormt svær problematik. Normalt siger man jo også, at der ikke skal være nogen turneringer i fem uger op til et OL. Men vi kan ikke gøre noget ved det. Det er en præmis for os, der har OL-spillere, siger Steen Schleicher Pedersen.

- Der er så mange udenoms ting, som spillerne skal tage sig af i forhold til OL, og det tager meget fokus. Så det er en balance at få presset Final 4 ind, siger han.

Svært at skabe hype

Det kan også kræve lidt af en balancegang hos den menige badmintontilskuer at skabe plads i kalenderen til Final 4.

- Jeg er i tvivl om konceptet. Finalen spilles sankthansaften, og jeg ved ikke lige, hvor mange, der kommer. Man ved jo ikke endnu, hvem der skal spille..., siger Steen Schleicher Pedersen.

- Det er svært at skabe den samme store hype om semifinalerne, som der var om »Guldkampen« førhen. Jeg er bange for, at det ikke er en stor nok ting, når solen skinner og det er fint sommervejr. Det er jo finalen, som folk vil se, men den kan vi ikke nå at bygge op til. Normalt er det jo et event, som vi kan planlægge, siger han.

- Så jeg er ikke vanvittigt vild med det. Men det er positivt, at det er tv på.

Alle fire kampe fra Final 4 vises live på TV2 Sport.