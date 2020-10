Se billedserie Slagelses playmaker Mathias Thomsen havde et fint samarbejde med Peter Kristensen på stregen, og det gav Dianalund/Tersløses forsvar store problemer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Forrygende lokalopgør når det er værst

Sport Sjællandske - 18. oktober 2020 Af Claus Rasmussen

Der var livlige tilskuere på lægterne, »Tørfisk« i højtalerne og intens håndbold på banen, da Slagelse og Dianalund/Terløse tørnede sammen i lørdagens topgør i mændenes 3. division.

Men der var også masser af dårligt spil, uprovokerede fejl, mærkværdige kendelser, fusk, film og en regulær svinestreg til at gå hjem på.

Altså var det et rigtigt lokalopgør, når det er bedst. Og værst.

Sportsligt kom Slagelse ud på toppen med en sejr på 24-22, og det var oprykkernes fjerde sejr af lige så mange mulige.

- Det er surrealistisk at vinde de første fire kampe som oprykkere. Men vi har spillet godt og også været lidt heldige engang imellem. Men det er da overraskende, at vi ligger i toppen, siger Jakob Thorup Holme Jensen fra Slagelse.

Han delte topscorerværdigheden på hjemmeholdet med stregspiller Peter Kristensen. Syv mål hver sørgede de for, men i slutfasen måtte Jakob Thorup Holme Jensen nøjes med at se på fra tilskuerpladserne efter sin tredje udvisning.

- Det var forfærdeligt. Jeg ville gerne have med derinde. Men de andre gjorde det jo meget godt, siger Jakob Thorup Holme Jensen.

- Vi vidste godt, at det ville blive en tæt kamp, og at det ville være en lille overraskelse, hvis vi vandt.

Allerede efter 13 minutter havde Jakob Thorup Holme Jensen scoret fire gange - tre på straffekast - og Slagelse var foran 5-2.

Den dårlige start kæmpede gæsterne fra Dianalund/Tersløse indædt for at komme sig over, men fighten gik ud over både overblik og koncentration.

- Vi taber til et hold, der er bedre end os. Og så er jeg lidt træt af, at vi vælger ikke at møde op mentalt, siger DTH-træner Per Berg efter sæsonens første nederlag.

- Det var en dårlig kamp, men Slagelse var bedre end os på alle pladser. Vi laver nok 30 tekniske fejl - også på dyre tidspunkter - og vi får slet ikke noget til at køre. I pausen sagde jeg til spillerne, at det positive var, at vi ikke kunne blive dårligere. Men det kunne vi så..., siger han.

Efter 11-9 ved pausen lykkedes det DTH at få kontakt med 16-16 midt i anden halvleg, men den længede jagtede udligning »fejrede« gæsterne så med tre tekniske fejl på stribe, og så stod der 19-16 på måltavlen.

DTH's topscorer Amer Skaljic holdt sit hold inde i kampen med straffekastreduceringer til både 21-19 og 21-20, men Slagelses stærkt spillende playmaker Mathias Thomsen svarede igen med en gennembrudsscoring til 22-20.

På næste angreb tabte DTH's rutinerede Thomas Larsen bolden ud over baglinjen, og kort efter lobbede Peter Kristensen bolden over keeper Thomas Lüstermann i den anden ende til 23-20.

Med mindre end to minutter tilbage var kampen afgjort, men dramaet var ikke slut.

30 sekunder senere slog DTH's Martin Haagen på det nærmeste Mathias Mahler i gulvet efter et frikast, og det overfald blev naturligvis takseret til et direkte rødt kort. Dermed nåede dommerparret Jesper Christiansen

og Flemming Bachmann en kendelse, som langt de fleste kunne være enige i. Og det skete eller ikke så tit.