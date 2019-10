Se billedserie - Jacob har spillet ekstremt godt, lige siden han satte fod på amerikansk jord, siger Ranger College? golftræner Jared Harriman (til venstre), der er mere end tilfreds med Jacob Skov Olesen. Foto. Ranger College

Fornem start på karrieren i USA

Sport Sjællandske - 02. oktober 2019 kl. 06:33 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Golfspilleren Jacob Skov Olesen fra Næstved Golfklub har fået en god start på sit college-ophold i USA.

- Jeg har tiltro til, at han en dag kommer til at spille på PGA og Europa Touren. Han har fremragende længdekontrol, et godt kort spil og en meget høj golf-IQ, som man ikke ser hos andre unge spillere...

Det skorter ikke på roser, når cheftræner Jared Harriman fra Ranger College sætter ord på sin nye spiller Jacob Skov Olesen.

Sidst på sommeren flyttede den 20-årige sydsjællænder fra Næstved Golfklub til USA for at spille golf og gå i skole i Texas. Og han har fået en forrygende start på opholdet.

Jacob Skov Olesen lagde ud med at vinde debut-turneringen Texas Intercollegiate i syv slag under par, og fulgte den sejr op med endnu en i The High Country Shoot- out i New Mexico i -18.

To turneringer. To sejre.

- Det har været en spillemæssigt fantastisk start på min tid i USA. Men det er lige så vigtigt for mig, at jeg har fundet en masse gode venner og er faldet rigtig godt til - hvilket nok også har hjulpet rigtig meget på mit spil, fordi jeg føler mig rigtig godt tilpas, siger Jacob Skov Olesen.

Mens andre lokale spillere som John Axelsen fra Sorø Golfklub, Alexander Frances fra Møn Golfklub og Christoffer Bring fra Næstved Golfklub spiller turneringer for såkaldte Division 1-skoler, må Jacob Skov Olesen foreløbig nøjes med at konkurrere på junior college-niveau.

Og her har han altså gjort fin reklame for sig selv.

- Med resultaterne er der allerede kommet flere interesserede colleges, da alle junior college-spillere skal videre på et »rigtigt« college på et eller andet tidspunkt indenfor de to år, man har i junior college, siger Jacob Skov Olesen.

Først på sommeren blev han student og havde håbet på, at kunne gå direkte til en skole på højeste niveau.

- Det er faktisk mest skolen, der har førsteprioritet lige nu, for det var mine lave karakterer der gjorde, jeg ikke kunne spille division 1, men var nødt til at spille junior college, siger Jacob Skov Olesen.

Jared Harriman er dog sikker på, at han nok skal få chancen.

- Jacob er en hårdtarbejdende ung mand med en stor fremtid i golfens verden. Jeg forventer, at han fortsætter med at være en leder - både på og uden for banen - her på Range College. Han vil rykke frem på ranglisten og vil få masser af muligheder for at komme på et stærkt Division 1-hold i 2021, siger træneren.

Lige nu nyder Jacob Skov Olesen en lille pause inden næste turnering, der begyder 21. november.

Og coach Harriman er sikker på, at der venter flere gode resultater forude.

- Jeg er glad for at have ham på holdet, og jeg ved, han vil få succes i de kommende turneringer, forudsiger Jared Harriman.

Med en frisk banerekord på 63 slag fra The Links at Sierra Blanca, er det heller ikke så mærkelig, at træneren har høje forventninger til sin danske forstærkning - både på kort og lang sigt.

Jacob Skov Olesen deler da også trænerens store ambitioner på hans vegne og drømmer om en professionel karriere.

- Men der er rigtig lang vej endnu. Jeg føler stadig, at det kræver jeg allerede er på Challenge Tour- eller Europa Tour-niveau, før jeg bliver professionel, siger Jacob Skov Olesen, der foreløbig arbejder på at få det bedste ud af sin tid på Ranger College.

- Jeg forventer at lære endnu mere at stå på egne ben og være nødt til at spille godt uge efter uge - specielt når jeg på et tidspunkt forhåbentlig kommet videre til en større skole med større udfordringer, siger han.