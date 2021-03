Oriana Guerrero (i midten) spillede en afgørende rolle, da VK Vestsjælland fik vendt et truende nederlag til sejr i den anden DM-semifinale mod Gentofte. Dermed står der 1-1 i serien, der spilles bedst af fem kampe. Foto: Anders Ole Olsen

Formidabelt VKV-comeback

Sport Sjællandske - 11. marts 2021 kl. 22:01 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

VK Vestsjælland var i den grad på vej mod det andet semifinalenederlag mod Gentofte, da man som en anden Fugl Føniks rejste sig af asken og leverede et kæmpe comeback.

De vestsjællandske problemer fra den første kamp var fortsat til udtalte. Angrebet virkede for det meste tandløst, hvilket ikke mindst skyldtes manglende kvalitet i servemodtagningen og den efterfølgende hævning. I første sæt var der slet ingenting, der fungerede for VK Vestsjælland. Sættet blev tabt 25-15, og træner Jovan Sajnberger må utvivlsomt have fået et flashback til søndagens første semifinale, da intet mere eller mindre fungerede for VKV-spillerne.

Andet sæt begyndte meget bedre for VK Vestsjælland-spillerne. Her anede man, at det nordkøbenhavnske overtag ikke var patenteret. I flere omgange var VK Vestsjælland foran med fire point undervejs i sættet, men så vendte en velkendt problemstilling tilbage igen. Servemodtagningerne var ikke gode nok, og dermed gik Gentofte fra 18-19 til at vinde sættet 25-19.

Nede med 0-2 i sæt og 16-20 i tredje sæt var der intet, der pegede i retning af en udligning til 1-1 i vundne kampe i semifinale-serien mellem VK Vestsjælland og Gentofte.

Oriana Guerrero ville det imidlertid anderledes, og med en serie imponerende server lagde hun så meget pres på Gentoftes modtagning, at var hovedarkitekten bag syv VK Vestsjælland-point på stribe. Det vendte mere eller mindre kampen. Ikke nok med, at VKV sikrede sig tredje sæt. Det gode spil og den genvundne tro på egne evner blev bragt med ind i fjerde sæt, der blev vundet 25-18. Dermed skulle kampen finde sin vinder i femte sæt, og her var det igen VK Vestsjælland, der trak i førertrøjen. En 4-1-føring blev hurtigt grundlag for en mere og mere overbevisende indsats, hvor klimaks indtraf, da sætsejren og dermed kampen blev vundet med et es fra Sofija Richlieva til 15-8.

Jovan Sajnberger havde efter den første kamp sagt, at spillerne blev nødt til at tro på sig selv og vigtigst af alt ryste eventuelle nerver af sig. Da alt så ud til at være tabt i torsdagens kamp, viste VK Vestsjælland-spillerne en moral, der i den grad bør række langt ind i søndagens tredje kamp.

Semifinaleserien spilles bedst af fem kampe.