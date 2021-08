Se billedserie Humøret var højt, da Jesper Kjep (yderst til venstre) ved juletid sidste år kunne præsentere den nye ejerkreds af Næstved Boldklub, som udover Kjep tæller Peter Nielsen, Erik Bech, Heine Sørensen, NIF v/Christian Wennicke, Kenneth Gangsted (th) og Christian Ingvar Christensen (ikke på billedet). Humøret er sådan set stadig højt, men nu er Kjep ikke længere formand for klubben. Foto: John Ringstrøm

Formandsskifte i Næstved Boldklub

Af John Ringstrøm

Møbelhandler Jesper Kjep nåede at få godt et halvt år i formandsstolen i den nye ejerkonstellation af Næstved Boldklub A/S, inden han måtte trække stikket på grund af manglende tid.

Kjep gik sammen med fem øvrige, lokale investorer ind og overtog den sydsjællandske 2. divisionsklub ved juletid sidste år, da de forhenværende ejere, tyske Fabian Ernst og ghanesiske Alexander Quaye, ville af med den, og siden er »den grønne bølge« igen væltet ind over den på det tidspunkt skrantende klub.

Jesper Kjep, der blandt andet ejer Kjeps Bolighus i Næstved, blev med det samme valgt som formand, og i det halve år han har været på posten, er der virkelig sket ting og sager.

- Vi har faktisk nået alt det, vi gerne ville. Og jeg har en stor tro på projektet. Der er stadig mange ting under opsejling, men ting tager tid, siger Jesper Kjep.

Den driftige møbelmand fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen, men overlader formandsposten til en anden gammel kending af fodbolden i Næstved.

For cirka 14 år siden var Lars Juul Jensen i en periode sportschef og direktør i Næstved Boldklub, og nu vender han altså tilbage.

- Jeg har frustreret kigget på fra sidelinjen, siden jeg selv var en del af det. Klubben har været drevet ud fra et værdisæt, som er langt fra mit. De nye ejere er en samling mennesker, jeg kender, og de tænker på samme måde som mig. Jeg har afstemt forventninger med dem, og det er helt i sync med mine, siger Lars Juul Jensen.

Den nu 59-årige Jensen, der til daglig er sekretariatschef i brancheorganisationen BFU, har også mange jern i ilden, men ville ikke lade chancen for at være formand for det sydsjællandske fodboldflagskib gå fra sig.

- Det kan godt være, vi sammen har en naiv tankegang om at vende tilbage til græsrødderne og få en styrket talent- og ungdomsafdeling ud af det. Vilkårene for spillere og klub i det hele taget er vigtigere end firmabiler og høje lønninger. Det er ingen kunst at komme med en stor pose penge og få en klub i superligaen. Tanken er god nok, men det er ikke bæredygtigt, hvis man ikke selv kan generere de værdier nedefra, mener Lars Juul Jensen.

Sidst, han var direktør for Næstved Boldklub, var i 2007. Her var Flemming Christensen cheftræner for det daværende 1. divisionshold og Klaus Eusebius Jakobsen var formand.

Lars Juul Jensen har før det blandt andet været direktør for bold.dk og ansat i Divisionsforeningen, så selv om det er mange år siden, har han indgående kendskab til fodboldverdenen.

- Jeg vil i hvert fald bidrage med det, jeg kan, som formand, og være en støttende figur i det daglige for Peter Nielsen, der dog fortsat skal drive det som direktør. Næstved er jo områdets lokomotiv for drengefodbold, og nu er kvinderne også kommet til. Det er spændende at være med til at bygge op. Jeg har selvfølgelig fulgt klubben på sidelinjen er i foråret, men det er så nyt nu, at jeg lige skal bruge lidt tid på at sætte mig ind i detaljerne, konstaterer Lars Juul Jensen.

Boldklubben foretager samtidig et par yderligere ændringer i bestyrelsen. Heine Sørensen og Kristina Christensen træder ud og bliver erstattet af Christian Ingvar Christensen og altså Lars Juul Jensen.