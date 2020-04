Send til din ven. X Artiklen: Formand kom forbund i forkøbet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand kom forbund i forkøbet

Sport Sjællandske - 29. april 2020 kl. 06:08 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndbold Region Øst behøver ikke at have Næstved Herlufsholm (NHH) stående på telefonlisten til de kommende uger.

Den sydsjællandske divisionsklub kom det lokale forbund i forkøbet og ringede selv for at snakke om tingenes tilstand i disse corona-tider.

- HRØ er kommet med en udstrakt hånd for at høre, hvad folk tænker. Og der er jo rigtig mange ting og der bliver arbejdet med forskellige scenarier. Vi har blandt andet snakket om de udsatte niveau-stævner og især for U15-spillerne bliver weekenderne pressede, da der samtidig er konfirmationer at tænke på. Men også, at vi skal bruge cirka seks uger på forberedelse, når vi må gå i gang igen, og det har HRØ respekt for, siger NHH-formand Finn Jensen.

Næstved Herlufsholm er en velkonsolideret forening med en god egenkapital, men krisen kan selvfølgelig mærkes.

- Vores medlemskontingent dækker mindre end en tredjedel af vores udgifter, så vi er afhængige af blandt andet Grøn Koncert og Karrebæk Tri, som vi normalt tjener lidt penge på ved at stille med frivillige hjælpere. Men de er aflyst og på bare en uges tid mistede vi 200.000 kroner i det, vi kalder indtægtsgivende aktiviteter, afslører Finn Jensen, der også nævner klubbens store Håndbold Cup i september, som noget, der ses frem til.

- Men lige nu ved vi jo ikke, om vi holde den. Og hvis vi må, skal vi så ud og finde flere skoler til overnatning og så videre, spørger formanden retorisk.

Næstved Herlufsholm overholder 100 procent de retningslinjer, sundhedsmyndighederne har udstukket. Det vil også sige, at de eksempelvis ikke påtænker at starte noget udendørs-træning.

- Der bliver lavet en masse online-træninger og vi bagved arbejder med en masse scenarier. Vi mangler penge, men vi har sat nogle skibe i søen og vi er 99,9 procent sikre på, at vi kommer ud på »den anden side«, konstaterer Finn Jensen, der normalt opererer med en egenkapital på 10 procent af udgiftsbudgettet.

- Den bliver brugt nu. Vi kommer nok ned på nul, men så må vi starte forfra. Alle trænerne har sagt ja til at hjælpe ved at få en reduceret godtgørelse og opbakningen er fantastisk. Herre- og dameseniorspillerne har doneret deres bødekasser til klubben. Det er fedt at opleve, at vi er en forening på den måde, siger Finn Jensen, der ikke har hørt om nogle hjælpepakker fra Næstved Kommune, men er opmærksom på mulighederne for hjælpepakker fra DIF og DGI.

I Korsør/Tårnborg går Dennis Jørgensen, der blev ny formand i november, og venter på opringning fra HRØ. Men han glæder sig til aktivitet i Storebæltshallen igen. I hvert fald en anden end den, der trods alt meget passende foregår lige nu,hvor der blandt andet bliver lagt nyt tag på.

- Ja, vi kan jo ikke mødes i hallen og vi vil ikke begynde at »kringle« retningslinjerne for at mødes udendørs til træning eller lignende. Det er vigtigt, at vi som forening bakker op. Vi har netop fået et skriv fra Morten Stig Christensen og Dansk Håndbold Forbund om, at alle klubber skal bakke op om de retningslinjer, der er kommet fra myndighederne, siger Dennis Jørgensen.

Han er ikke så bekymret for foreningens økonomi, for »alle foreninger skal nok overleve«, som han siger. Men det kan selvfølgelig mærkes.

- Vi tjener normalt også lidt på Broløbet, der skulle være løbet 20. juni, nu er udsat til september, og på nogle andre småting ved at stille hjælpere til rådighed. Her undersøger vi selvfølgelig, om det er muligt at få kompensation for det, fortæller Korsør/Tårnborg-formanden.

Han håber, at alt kommer tilbage til »normal standard« igen.

- Det er svært at forholde sig til det økonomiske nu. Vi må se, hvor det bærer hen. Men jeg har brugt krudt på at tænke på vores medlemmer, og hvor meget frafald, der eventuelt vil være. Og kommer de mon igen. Det må vi tage på en generalforsamling, hvor det kan blive aktuelt at sætte kontingentet op. Men det må vi tage til den tid, siger Dennis Jørgensen, der gerne ser, at der åbnes op for udendørs-håndbold, når regeringen åbner op igen.

- Det kunne være fint, hvis Slagelse Kommune kridter nogle baner op udendørs. Vi ved godt, det er sværere med håndbold end fodbold, da vi er i kropskontakt hele tiden, men der må være muligheder i den fri luft, mener Dennis Jørgensen.