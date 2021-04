Mads Klinke (t.v.), Peter Haslund og de øvrige ryttere på Team O.B. Wiik-holdet kom endelig i forårs-aktion i påsken. Privatfoto

Forløsende god sæsonstart

Sport Sjællandske - 07. april 2021 kl. 11:37 Af Niels Nedergaard

Så kom forløsningen for det Næstved/Slagelse-baserede cykelhold Team O.B. Wiik-Dan Stillads, da holdet sammen med resten af feltet endelig fik lov at køre om sejren ude på de danske landeveje.

Her blev sæsonen skudt i gang i påsken, hvor DCU-teamet stillede til start i fire løb.

Men det var ikke kun glæden over igen at kunne spænde rygnummeret fast til de tynde cykeltrikoter, der vakte glæde hos Team O.B. Wiik-Dan Stillads. Holdet indledte nemlig sæsonen på fornem vis, da det blev til flere placeringer i top 10 hen over påsken i nogle stærkt besatte felter, hvor kontinentalholdene ColoQuick Cycling og BHS - PL Beton Bornholm og Riwal Cycling Team blandt andet var til start.

- Det har været en helt vildt fantastisk start. Faktisk bedre end vi turde håbe på. Vi kører det første løb skærtorsdag (i Snoldelev, red.), hvor vi bliver nummer 23 og 25. Herefter kører vi oppe i Værløse, som er et meget hårdt løb, og her laver vi en femte- og en sjetteplads (henholdsvis Rasmus Søjberg Pedersen og Peter Haslund, red.), så det har været en meget tilfredsstillende start, og det var super at være i gang igen, siger holdets sportsdirektør, Henrik Stegmann.

Også søndag kunne han se Peter Haslund og Rasmus Søjberg Pedersen igen være med fremme ved et løb i Herning. Her blev de to henholdsvis nummer syv og ni.

I sidste sæson spændte covid-19 ben for holdets planlagte kalender, hvor flere af løbene måtte udskydes til sent på sæsonen. Alligevel har rytterne arbejdet hårdt, selvom de ikke har kunnet træne optimalt som en konsekvens af coronapandemien. Og netop det har givet pote, mener sportsdirektøren.

- Vi fik ikke rigtigt kørt tingene sammen sidste år, og vi havde en meget ny trup. Vi kørte nogle meget hårde løb og kom meget sent i gang, men vi har arbejdet hårdt, og det er jo det, der allerede nu begynder at bære frugt, siger han.

Stressende opstart og uvisheden om, hvornår rytterne igen kunne stille til start og konkurrere mod de øvrige danske cykelhold, har dog også givet anledning til travlhed og har skabt stress hos Team O.B. Wiik-Dan Stillads.

- Det har givet os lidt stress her i opstarten. Vi troede jo først, at vi kunne starte op igen i slutningen af maj eller i starten af juni, og det har været med til at give nogle af rytterne en smule stress, at vi fik at vide i starten af marts, at vi nok kom til at starte op her først i april, forklarer Henrik Stegmann.

De gode resultater i åbningsweekenden giver blod på tanden for Team O.B. Wiik-Dan Stillads, der har et klart mål for sæsonen. Slagelse/Næstved-mandskabet vil bide skeer med de store drenge på den hjemlige scene i de danske A-løb.

- Vi regner jo helt klart med, at vi skal op og drille de helt store hold. De løb, vi har kørt hen over påsken, svarer jo lidt til det, vi kalder for en Denim-cup, hvor man kan sige, at hele Danmarks-eliten er samlet. Derfor overrasker det os også lidt, at vi på nuværende tidspunkt kan gå ind og lave sådan nogle resultater, afslutter sportsdirektøren med en stor optimisme i stemmen.