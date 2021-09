Se billedserie Rachel Shtainshnaider (3) har gjort det til 1-0 for Næstved HG på oplæg fra Line Grøndahl (11). Det skal selvfølgelig fejres. Foto: John Ringstrøm

Forløsende første sejr

26. september 2021 Af John Ringstrøm

Seks kampe og seks nederlag stod der på den pointtomme konto hos Næstved Herlufsholms fodboldkvinder (NIF HG) inden søndagens hjemmekamp i 1. division mod Dalum/Næsby

Men en landsholdspause, der også kostede cheftræner Jeppe Tengbjerg posten, har åbenbart været givtig for sydsjællænderne, for der var ingen tvivl om deres sikre sejr over fynboerne.

Rachel Shtainshnaider, som de seneste to uger havde været hjemme for at spille VM-kvalifikationskamp med Israel mod Portugal, var i målhumør og bragte NIF HG foran midt i 1. halvleg. Hjemmeholdet fik en hurtig omstilling, som Line Grøndahl satte i værk og uselvisk spillede på tværs til en fri Shtainshnaider, der nemt sparkede den i mål.

Lidt senere lignede det, at Nicoline Dam Schrøder blev snydt for et straffespark, men værterne fortsatte med at være ovenpå 1. halvleg. Godt fem minutter før pausen fik Schrøder taget en lille revanche og gjorde det til 2-0.

Kort inden dommer Peder Madsen fløjtede til pause lignede det endnu et manglende straffespark til hjemmeholdet, da denne gang Julia Hjørlunde Hansen blev nedlagt ret så åbenlyst i feltet.

Fynboerne var aldrig for alvor farlige foran en godt spillende Christina Kese Jensen i værternes mål. Kun en enkelt gang i 2. halvleg måtte »Chris« hive en stor redning op af ærmet.

Men det var efter, Shtainshnaider havde scoret sit andet mål og gjort det til 3-0, da hun modtog en bold på midten og leverede en sikker afslutning.

- Det føles fantastisk endelig at vinde. Vi har følt, at vi burde have vundet nogle af de tidligere kampe, men vi har fejlet. Dem har pigerne fixet de seneste to uger, hvor jeg har været med Israels landshold, siger Rachel Shtainshnaider.

- Da jeg kom tilbage, så jeg, at intensiteten i træningen var blevet højere. Vi har vidst, at vi ikke hørte til i bunden, men vi skulle bare gøre nogle ting bedre, og så bør vi være et topteam. Selv i dag (søndag, red.) ved jeg, at vi havde et gear mere. Det var ikke vores bedst kamp og vi har stadig ting, vi kan forbedre, mener den israelske målscorer.

Generelt blev der leveret opløftende præstationer af værterne, som med garanti vil få flere point i resten af efteråret.

Især Patricia Bruun glimrede med nogle skærebrænder-raids gennem Dalum/Næsbys defensiv. Men det så ret så stabilt ud hele vejen rundt på sydsjællændernes hold, der også havde den vanlige anfører Karoline Ellegaard tilbage i startopstillingen for første gang i denne sæson efter en langvarig skade.

- Det var lige før, jeg havde glemt, hvordan man synger sejrssang. Nej, det var en helt vild lettelse. Jeg synes, jeg kunne mærke det på pigerne, og de har trænet godt. De har taget godt mod den situation, vi stod i, og de har taget godt mod det, vi kommer med til træning og taktisk, siger holdets nye cheftræner Steen Hansen, der stod alene i spidsen for holdet efter Tengbjergs afgant. Dog stadig med Carsten Madsen som assistent.

- Jeg tror, pigerne har haftbehov for en mere struktureret tilgang til, hvordan vi spiller, når de ikke har bolden. Vi havde meget fokus på vores organisation og så slår vi til ud fra det, forklarer Steen Hansen om én af nøglerne til sæsonens første sejr.

- Modstanderne kommer jo ikke rigtig til noget i vores ende. De har et skud. Vi havde sat mange ting op, som eksempel når vi vinder bolden og de står højt, hvordan vi spiller den ned. Line (Grøndahl, red.) får den jo to gange og spiller på tværs og vi scorer. Det har været et træningsfokus, siger Steen Hansen.