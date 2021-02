Næstved-anfører Jesper Christiansen er småskadet, men han skal nok blive klar til forårspremieren mod Slagelse. Foto: Kim Rasmussen

Foretrækker duo fremfor trio

Sport Sjællandske - 27. februar 2021 kl. 05:38 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Næstved Boldklub er i gang med at finde ud af, om man skal spille med tre eller fire mand i bagkæden. t

I efteråret var der tale om et ret solidt makkerskab mellem Lasse Nielsen og Jesper Christiansen. De to rutinerede Næstved-spillere gjorde det i store dele af efteråret svært for modstanderne at score mål. Mod slutningen af efteråret slog muren imidlertid revner, og det sammenholdt med et oprindeligt ønske om at spille 3-5-2 fra træner Pedro Hipolito har været medvirkende til, at Næstved i træningskampene er gået over til at spille med tre mand i midterforsvaret.

Sidst og nok så afgørende komponent er tilbagekomsten af Kasper Mertz. Med ham på holdet før Pedro Hipolito nu, at han har spillerne til at kunne spille sit foretrukne 3-5-2-system.

Spørger man Jesper Christiansen er han ikke i tvivl om, hvilket system han foretrækker.

- Hvis jeg kunne bestemme, så spillede vi med fire mand i bagkæden og altså to mand i midterforsvaret. Personligt foretrækker jeg det, fordi hver spiller har sin zone, som man er ansvarlig for. Hvis man er tre mand i midterforsvaret, så kan der lettere opstå tvivl om rollefordelingen, siger Jesper Christiansen.

Han understreger dog, at han sagtens kan se perspektiverne i at spille med tre mand i det centrale forsvar.

- Hvis vi tænker tilbage på træningskampen mod Fremad Amager, fik vi at se, hvad 3-5-2 også kan, hvis man løser opgaverne rigtigt. Årsagen til, at jeg foretrækker en fireback-kæde er også, at jeg personligt kan få lov til at have bolden mere og dermed deltage mere i opspillet, forklarer Jesper Christiansen, der ikke er med i lørdagens testkamp mod Frem.

Den 16. juni runder Jesper Christiansen et skarpt hjørne, når Næstved-kaptajnen kan fejre sin 30 års fødselsdag. Måske er det således alderen, der begynder at trykke den ellers bomstærke forsvarsspiller. Han er i hvert fald skadet igen. Denne gang med en forstrækning i højre læg. Den holder ham ude af Næstveds træningskamp mod Frem, men det er ikke en skade, som Næstved-fans skal være bekymrede for i forhold til forårspremieren den 14. marts mod Slagelse.

- Jeg regner med at kunne træne med i gang i fuldt omfang fra næste uge. Hvis det havde været en turneringskamp, som vi skulle spille mod Frem, så havde jeg været i stand til at spille, men nu er der ingen grund til at tage en chance, siger Jesper Christiansen.

Tobias Pedersen, Wiliam Lenart og Julius Madsen sidder også ude med småskavanker til lørdagens kamp. Dermed er bredden i Næstved-truppen ikke helt, som den har været til de første træningskampe, men det gør ikke Jesper Christiansen så meget.

- Nu kan man sige, at vi har spillet en del træningskampe. Jeg tror, vi når op på otte-ni træningskampe, så nu kan man også godt mærke, at vi gerne vil i gang med at spille om point, siger Jesper Christiansen.