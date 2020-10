Mathias Drost nåede at score to gange for Vordingborg, inden han måtte gå ud efter et kvarter. Foto: Kenn Thomsen

Foran med tre - fik kun uafgjort

Men Vordingborg kunne ikke holde de to relativt store føringer i hjemmekampen mod Allerød. Og for nordsjællænderne var det den indskiftede anfører Mark Parrish, der skaffede gæsterne det ene point med scoring til 4-4 fem minutter inde i tillægstiden.

Sydsjællænderne fik ellers en kanonstart på opgøret. Mathias Drost scorede to gange indenfor de første seks minutter, men efter godt et kvarter måtte den stærke Vordingborg-spiller lade sig skifte ud med en lyskeskade.

Der resterede et kvarters tid, og havde Allerød udlignet kort efter, var nordsjællænderne sikkert også rendt med sejren. Nu måtte de »nøjes« med at få uafgjort på Parrish' 4-4-mål i 96. minut, og det resultat var der egentlig ikke nogen af holdene, der var særlig begejstret for.

Allerød-lejren var skuffet over at være bagud med tre mål undervejs, mens Vordingborg-lejren var skuffet over ikke at kunne holde en (to) tremåls-føringer.