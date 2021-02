For mange fejl mod tophold

VK Vestsjælland skulle forsøge at byde trods mod Gentofte, der endnu har til gode at tabe en kamp i denne sæson.

- Generelt er jeg godt tilfreds med indsatsen, men vi lavede ganske enkelt for mange fejl til at kunne være med mod Gentofte, konstaterer træner Rolf Meegdes.

Han foretog en række ændringer i opstillingen til andet sæt, men lige lidt hjalp det. Det kan godt være, at Gentofte er Danmarks bedste hold, men det er under alle omstændigheder dumt at forære topholdet pointene, som det nærmest var tilfældet fra VK Vestsjællands side i indledningen af andet sæt.

- Da vi var bagud med 11-6, vil jeg tro, at vi havde givet Gentofte ni af pointene via dumme fejl fra vores side, siger Rolf Meegdes.

- Vi gik tilbage og ledte efter noget, som vi kan bruge i de kommende kampe. Det er kampe, som betyder meget mere for os i forhold til slutspillet, så det var vigtigt at prøve at finde noget positivt at tage med videre, siger Rolf Meegdes.