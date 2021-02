Hollænderne Mark Caljouw (t.v.) og Ruben Jille måtte tage hjem fra Frederikshavn og Arena Nord med et nederlag i bagagen. Foto: Thomas Olsen

Førsteplads forsvandt i Nordjylland

Der var dømt vaskeægte topopgør mandag aften i Frederikshavn, hvor grundspillets nummer to, Team Skælskør, var på besøg hos nummer et, Vendsyssel.

Gæsterne skulle bruge en sejr på mindst 6-3 for at overtage førstepladsen og dermed være førstevælger af modstander til DM-semifinalen. Men den mulighed forsvandt allerede efter fire kampe.

Værterne tog sig nemlig af alle de fire første kampe og alle i to sæt.

Gæsterne kom bagud 0-2 ved at tabe første mixeddouble, hvor Kim Astrup måtte lide den ydmygelse at se Mathias Christiansen afgøre det til nordjydernes fordel på en svipserv.

Værternes Debora Jille fik dermed håneretten over storebror Ruben Jille, der sammen med Imke van der Aar ikke kunne slå lillesøsteren og dennes makker Robin Tabeling. Første sæt var ellers uhyre tæt, men faldt ud til værtsparrets fordel med 24-22, mens de var noget mere overbevisende i andet sæt, som blev vundet 21-14.

Team Skælskør var uden sin femte hollænder, Selena Piek, der var sneet inde hjemme i Holland, og hun kunne måske have gjort noget mere i eksempelvis første mixeddouble. Her var singlespilleren Irina Amalie Andersen sat sammen med Kim Astrup.

- Selv med Selena var det måske blevet svært. Irina blev kastet ind i en kategori, hun ikke er vant til at spille, så den var lidt solgt. Men i de andre er vi godt med, siger Skælskør-træner Steen Schleicher Pedersen.

Vendsyssel tog den fjerde og afgørende sejr i første herresingle, hvor ellers badminton-pensionerede Jan Ø. Jørgensen spillede en fin kamp. Mark Caljouw var ellers foran blandt andet 18-14 i første sæt, men tabte sættet 19-21. I andet sæt fulgtes de to spillere til 16-16, men igen trak Jan Ø. det længste strå til 21-18.

- Jeg kan finde nogle flere sejre på en god dag. Vi fører i nogle kampe og kunne have vundet et sæt, hvor det så kunne være blevet anderledes. Men Vendsyssel spillede godt og var måske lige en anelse mere »hårdføre« end os. Men da vi kom bagud 0-3, så det svært ud. Så skulle vi vinde resten, konstaterer Pedersen.

Hjemmeholdet tog to sejre mere i damedoublen og første herredouble, mens gæsterne fik sig et par »trøstsejre«. Blandt andet en overbevisende sejr til Irina Amalie Andersen, der slog værternes rutinerede schweizer Sabina Jaquet med 21-11, 21-13. Og slutteligt fik Caljouw og Jille lov til at gøre det til 6-3 til Vendsyssel med sejr i anden mixeddouble.