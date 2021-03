Daniel Gordon (th.) og VK Vestsjælland tabte til Middelfart i den første DM-kvartfinale. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Første stik fejlet væk

Sport Sjællandske - 04. marts 2021

De var ikke uden chancer for at tage første stik i volleyball-ligaens DM-kvartfinaler mod de danske pokalmestre fra Middelfart, men VK Vestsjællands mænd var ikke skarpe nok i angrebet til at afgøre kampen til deres egen fordel.

De to hold fulgtes godt ad i første sæt i Lillebæltshallen. Men fra 12-12 begyndte værterne at trække fra. Både ved 12-17 og 13-18 tog VKV-træner Rolf Meegdes en timeout, men lige lidt hjalp de, for de Middelfart tog sættet 25-16.

I andet sæt kom gæsterne bedst fra start foran 3-0, men hjemmeholdet svarede igen og atter fulgtes de to hold frem til 9-9.

Det skulle blive lige så tæt og spændende i resten af sættet, hvor vestsjællænderne spillede sig frem til de første sætbolde ved føring på 24-21. Værterne overlevede og udlignede frem til 25-25, hvorefter Meegdes tropper tog de to sidste bolde.

1-1 i sæt, men så stoppede festen og håbet for VK Vestsjælland også. Trods fornemme opsamlinger og gode server kunne de ikke gøre meget ved fynboerne, der tog de to sidste sæt med henholdsvis 25-17 og 25-15.

Nederlaget på 1-3 ærgrer Rolf Meegdes.

- Jeg er skuffet, for vi havde chancen til at vinde. Vi smed det væk i angrebet. Vi laver 28 angrebsfejl, for enten er vi for passive eller også for aggressive, når vi ikke skal være det, konstaterer VKV-træneren.

Det var ikke så meget, man så til profilerne Brandon Greenway, Kalle Madsen og Jordan Darlington i det angrebsmæssige hos sjællænderne.

- Vi modtager ellers fantastisk og hæver fint. Serverne var også gode. Men det kan ikke passe, at Patrick (Dufreche, red.) og Daniel (Gordon, red.) skal være vores bedste i angrebet. De vinder mest i dag, selv om de har de sværeste betingelser at arbejde med, siger Meegdes.

Søndag kommer Middelfart på besøg i Korsørhallen til opgør nummer to, og den skal VK Vestsjælland vinde, hvis de vil fremtvinge en tredje og afgørende kamp.

- Vi har nogle profiler, der skal steppe op, og det har de fire dage til. Middelfart var da gode, men de modtager egentlig ikke særlig godt. De laver til gengæld ingen fejl, siger Rolf Meegdes.