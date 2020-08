Første senior-sølv til Grønbech

Der er stadig et stykke vej op for de bedste, nuværende danske atleter, men én som Slagelse-drengen Nikolaj Grønbech kan være godt på vej.

- Jeg var meget tæt på at forbedre min personlige rekord på 4,72 meter, som jeg satte for to uger siden, så det var meget fint, siger 18-årige Grønbech, der stiller op for Sparta.

- Der er DM om to uger, og der har jeg en lille forventning om at sætte årgangs-rekord. Men det er godt at have stangspring som en disciplin, man kan bygge på. Jeg vil også se, om jeg kan nå at sætte 18 års-rekorden på 4,90 meter, inden jeg bliver 19 til januar, siger han, der går i 3.G på Slagelse Gymnasium.