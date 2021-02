Nikoline Dam Schrøder (th) scorede til 3-0 for Herlufsholm mod Solrød. Her er hun i aktion mod FC Thy. Foto: Dennis Witthøft Foto: DENNIS W HANSEN

Send til din ven. X Artiklen: Første sejr efter fin fremgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første sejr efter fin fremgang

Sport Sjællandske - 21. februar 2021 kl. 20:37 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der begynder at tegne sig et billede af et stærkt Herlufsholm-hold i forårets 1. divisions oprykningsgruppe.

Holdet, der fra sommer kommer til at hedde Næstved Herlufsholm, mødte Solrød FC for anden gang i vinterens løb og efter 0-0 i den første kamp for godt et par uger siden, var sydsjællænderne denne gang overbevisende.

Det blev til en sejr på 3-0 i et opgør, hvor flere af de ting, der arbejdes med til træning, lykkedes.

- Vi arbejder med at spille lidt anderledes op af banen end tidligere, når man ikke bare har én at slå op til. Og det viste de faktisk, at de godt kan. Der er selvfølgelig ting, der skal arbejdes på og lægges på, men de arbejder godt med de ting og temaer, trænerteamet har lagt frem, siger sportslig leder Steen Hansen.

Kampen blev spillet i Storhallen og her kom sydsjællænderne foran allerede i første minut. Julia Hansen tog et hjørnespark til forreste område, hvor Katrine Krag-Andersen headede føringen ind.

- Vi havde trænet standarder om torsdagen, så det fungerede jo meget godt. Så var vi i gang. Og det gav allerede noget ro, siger Hansen.

Annika Schreiber var med fra start for første gang efter sin skade, og hun fik en halv time. Hun var én af årsagerne til, at Herlufsholm kunne gøre tingene færdigt på den sidste tredjedel af banen.

- Og igen spillede vi stærkt nedefra med to gode keepere og en stærk bagkæde. Samtidig leverede Celine Troest en superpræstation på midtbanen. Der var mange gode ting i den 4-4-2, vi spillede, konstaterer Steen Hansen.

Efter pausen fortsatte værterne det fine spil og cirka midtvejs kom unge Alberte Amby på tavlen. Et fint indlæg gav noget pres på Solrød-målet og i sidste ende fik Amby prikket bolden ind.

Med godt 10 minutter igen scorede Herlufsholm igen efter hjørnespark. Og igen var det Julia Hansen, der slog bolden ind til forreste område, hvor den passerede til bagerste område. Her stod Nikoline Dam Schrøder klar og ekspederede den ind til slutresultatet 3-0.

- Det var en fin 2. halvleg og en fin sejr, siger Steen Hansen, der også oplevede at få besøg af politiet i hallen.

- De kom for at se, om corona-restriktionerne blev overholdt. Vi måtte vise protokollerne fra Kvindeligaen, Divisionsforeningen og DBU samt Kulturministeriets anvisninger om, at vi er undtaget fra forsamlingsforbuddet på fem personer, da vi hører under elitesport. Det blev godkendt og politiet sagde bare »god kamp«, siger Steen Hansen med et smil.