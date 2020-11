Mateus Costa og de øvrige Næstved-spillere måtte for første gang i efteråret gå fra hjemmebanen uden at vinde. Næstved fik kun 1-1 mod Vanløse. Her er brasilianeren i aktion i en tidligere kamp. Foto: Jørgen C: Jørgensen

Første pointtab på hjemmebane

Mens Nykøbing FC ufortrødent suser mod 1. division på en urørlig førsteplads, ser Næstveds mednedrykkere mere og mere ud til at skulle »nøjes« med at kæmpe om en forholdsvis ubrugelig andenplads. Som enddog kan blive svær nok at besætte.

Næstved burde dog have afgjort sagerne i 1. halvleg, hvor Lasse Nielsen blandt andet havde et hovedstød på overliggeren og Aleksa Todorovic sparkede en god frisparksmulighed over mål. Inden for de første 10 minutter efter pausen havde også Njai to store muligheder og også Alexander Schmitt forsøgte sig med en hård afslutning udefra.