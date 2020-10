Annica Schreiber (i midten) skaffede Herlufsholm det ene point mod Sundby. Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Første point i oprykningskval'en Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første point i oprykningskval'en

Sport Sjællandske - 10. oktober 2020 kl. 15:42 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Efter otte sejre i otte kampe og en målscore på 25-8 i efterårets 1. division måtte Herlufsholms fodboldkvinder for første gang få fra banen uden alle tre point.

Det skete i første kamp i det spændende oprykningsspil, hvor modstanderen på hjemmebane var Sundby, der var blevet nummer to i den anden østlige 1. divisionspulje.

Herlufsholm pressede ellers på fra start og havde flere store chancer, som bare ikke ville gå ind. Blandt andre ramte Annica Schreiber stolpen efter et godt gennemspillet angreb i højre side.

Amagerkanerne var sjældne gæster på værternes halvdel, men havde dog en enkelt afslutning udefra, som Herlufsholm-keeper Christina Kese Jensen tog sig godt af.

Fem minutter før pausen var Sundby der igen, og ovenikøbet farlige. Den lille, hurtige angriber Kristina Andersen vandt en duel med værternes ellers stærke Katrine Krag-Andersen og fik skudt på mål. Christina Kese Jensen fik pareret men kun ud til Pernille Mellergaard, der havde let ved at bringe gæsterne i front.

- Vi tager nogle lidt dumme beslutninger ved målet, så det må ikke ske. Men vi manglede egentlig kun at score. Vi skabte mange chancer og havde blandt andet to styks kun en meter fra stregen. Efter vi kom bagud er jeg fint tilfreds med spillet og især i 2. halvleg, hvor vi får sat spillet godt, siger Herlufsholm-træner Thomas Rune.

Han fik lidt mere at smile af et kvarter efter pausen, hvor det endelig lykkedes at overliste gæsternes keeper. Annica Schreiber tog et frispark fra en spids vinkel i venstre side og med et fladt spark ekspederede hun bolden i mål.

Igen manglede hjemmeholdet dog at blive rigtig farlige.

- Jeg er lidt overrasket over, at Sundby kommer med så lavt et pres. Det var svært at åbne deres defensiv. De virkede lidt bange for os, men vi kunne selvfølgelig også godt mærke, der var mere på spil denne gang. Jeg er dog ikke helt tilfreds med midtbanen og sparker vi seks hjørnespark bag om mål. Det er ikke godt nok, erkender Thomas Rune, der gerne ville have haft sine spillere til at være de sidste fem procent mere effektive.

Ud over Herlufsholm og Sundby er også B93 og Næsby med i den oprykningsgruppe. De møder alle hinanden to gange og de to bedste rykker op i kvalifikationsrækken sammen med de to bedste fra den vestlige oprykningspulje og de to dårligste fra kvindeligaen.

1. division, oprykning Herlufsholm - Sundby: 1-1 (0-1) 0-1: Pernille Mellergaard (40) 1-1: Annica Schreiber (60)