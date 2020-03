- Det betyder meget, at det jeg har arbejdet på hele vinteren fungerer, siger Christian Jacobsen, der glæder sig over at være klar til sin første finalerunde som professionel. Foto: Claus Rasmussen

Første løn er på vej til Korsør-spillere

Tredje gang er dog lykkens gang for de to spillere, der begge er klar til lørdagens finalerunde i Ecco Tour Spanish Masters, der spilles på PGA Catalunya Resort i Barcelona. Og dermed er de sikret en del af præmiepuljen på i alt 375.000 kroner.

Korsoraneren var fire slag under par og kun to efter Jarand Arnøy fra Norge og Linus Väisänen fra Finland, der deler førstepladsen i -6.

- På sidste hul slår jeg et drive lige, som jeg havde set den. Den begynder så at gå mod vinden og hopper én meter out of bounds, siger Christian Jacobsen, der måtte indkassere en dobbelt bogey på par 5 hullet.

Peter Staalbo spillede på Stadium Course fredag og slap derfra med fire birdies og to bogeys på scorekortet.

- Det er selvfølgelig lækkert at klare mit første cut. Jeg er meget tilfreds med den mentale fremgang, jeg har haft for hver turnering. Jeg har puttet godt i de to seneste runder, og mit lange spil var mere stabilt i dag, hvilket gjorde, at jeg kun havde to bogeys på en ellers tricky bane, siger Peter Staalbo.