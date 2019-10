VK Vestsjællands kvinder kunne endelig juble over den første regulære sejr i volleyligaen, da man besejrede Fortuna Odense. Foto: Claus Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Første ligasejr til VKV-kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første ligasejr til VKV-kvinder

Sport Sjællandske - 06. oktober 2019 kl. 22:14 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste sæsons grundspil var en lang sejrstørke for VK Vestsjællands ligakvinder, men allerede i andet forsøg i denne sæson lykkedes det at hive en sejr i land, og endda en overbevisende en af slagsen over Fortuna Odense.

Sejrssangen gjaldede i Odense, efter VK Vestsjællands kvinder på overbevisende manér fik sikret sig sin første ligagrundspilssejr i klubbens historie.

Godt nok formåede man at vinde en kamp i placeringsspillet i sidste sæson, men det tæller ikke på samme måde som en sejr i grundspillet. Dermed er det at betragte som den første rigtige ligasejr for VK Vestsjællands kvindelige ligahold.

Den historiske sejr kom til at lyde på 3-1 i sætcifre over Fortuna Odense, og her er det værd at bemærke, at de to sidste sætsejre blev vundet så overbevisende som to gange 25-12.

- Det betyder så meget for spillerne, at de nu har prøvet at vinde en grundspilskamp i ligaen. Det kan forhåbentlig være med til at gøre det hele lidt sjovere for spillertruppen, siger VKV-træner Jovan Sajnberger.

- Det betyder givetvis også noget for holdets og spillernes udvikling, at de nu får fornemmelsen af, at det de er gode til i træning, er de også gode til i kampe. Den fornemmelse manglede vi i periode af sidste sæson, hvor vi ellers også viste god fremgang, siger Jovan Sajnberger.

I første sæt af det, der skulle vise sig at blive en historisk kamp, var VK Vestsjælland foran med 19-11, men fynboerne kom på 21-21, inden man alligevel fik sikret sig en sætsejr. I andet sæt var det Fortuna, der trak sig sejrrigt ud, men så var det også slut med den fynske dominans.

- Tredje og fjerde sæt var kendetegnede ved, at spillerne gik ud og eksekverede taktikken meget flot til punkt og prikke. Der skal i den forbindelse lyde en stor ros til vores scoutingansvarlige for at have forberedt os perfekt på kampen. Det virkede nærmest som om, at vi læste alle Fortunas angreb som en åben bog, siger Jovan Sajnberger.

VKV-træneren var aldrig i tvivl om, at man nok skulle få sig en sejr i denne sæsons grundspil, og han er også sikker på, at sejren over Fortuna Odense ikke bliver den eneste i denne sæson.

- Vi har et meget bedre hold i denne sæson. Det er stadig unge spillere, men harmonien og kemien er meget bedre i denne sæson, og det betyder samlet set, at vi står med et bedre hold. Der var nogle ting sidste sæson, som gjorde, at vi aldrig fik udnyttet det fulde potentiale. Det handlede primært om kemi, siger Jovan Sajnberger.

- Derfor tror jeg også, at vi nok skal få flere sejre i denne sæson, fordi det her er et hold, der kommer til at udvikle sig meget over sæsonen. Jeg synes allerede, vi så det i premieren mod Brøndby, da vi tog sæt fra dem, siger en meget tilfreds træner.

Allerede tirsdag skal VK Vestsjællands kvinder i aktion igen. Her venter en hjemmekamp mod Køge.