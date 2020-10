Første liga-sejr i otte måneder

- Vi har et godt hold i år, og det viser vi i første sæt. Vi er også ved at lære hinanden bedre at kende, siger VKV?s Kalle Madsen, der blandt andet skal vænne sit til at spille sammen med canadiske Jordan Darlington (med nummer 8) og amerikanske Brandon Greenway (med nummer 13). Foto: Anders Ole Olsen

Sport Sjællandske - 11. oktober 2020 kl. 20:47 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

- Det er længe siden, jeg har haft følelsen af at have vundet. Det er fedt. Og i dag fik jeg igen svaret på, hvorfor vi bruger så meget tid på volleyball, siger VK Vestsjællands landsholdsspiller Kalle Madsen.

Han blev sit holds topscorer med 18 point, da vestsjællænderne søndag eftermiddag slog Aalborg med 3-1 hjemme i Korsørhallen.

Selv om VKV'erne har vundet masser af træningskampe siden sidste sæson, var det efterhånden længe siden, de havde prøvet at vinde en »rigtig« kamp med point på spil i Volleyligaen.

Faktisk var det ikke sket siden 3-2 sejren i Ishøj i midten af februar.

Efter et knebent nederlag mod Hvidovre i sæsonpremieren for halvanden uge siden, var det ekstra vigtigt for vestsjællænderne at slå Aalborg og komme i gang.

- Det betyder meget for moralen på holdet, siger Kalle Madsen, der dog ærgrer sig over, at kampen ikke blev overstået i tre sæt.

- Jeg er mega glad for sejren. Men samtidig er jeg skuffet over, at vi ikke vandt mere overbevisende. Vi kom virkelig godt fra start, og jeg har aldrig set os spille bedre end i første sæt, siger Kalle Madsen.

Her rykkede VK Vestsjælland fra 12-8 til 19-8 og vandt efterfølgende sættet så overbevisende som 25-11, men desværre kunne værterne ikke holde det høje niveau.

De var dog gode nok til også at snuppe andet sæt med 25-20.

- Vi kom nok til at hvile lidt på laurbærrene - selv om vi aftalte, at det skulle vi ikke. Og da vi også vandt andet sæt, kom vi til at tage endnu mere let på det, siger Kalle Madsen.

I tredje sæt var Aalborg bedst og vandt 25-21, og så fulgte et spændende fjerde sæt, hvor gæsterne var tæt på at fremtvinge et femte og afgørende sæt.

Aalborg var foran 21-18, men i slutfasen var VK Vestsjælland skarpest og udnyttede den anden matchbold til 26-24.

Og så kunne træner Rolf Meegdes ånde lettet op og sætte tre point ind på kontoen.

- Vi spillede et fuldstændig fejlfrit første sæt, men vi vidste jo også godt, at det ikke ville blive sådan i hele kampen. Og i tredje og fjerde sæt var Aalborg virkelig gode i angrebet, siger Rolf Meegdes.

- Vi pressede dem ellers godt i serverne, men de fik virkelig løst nogle svære situationer, siger træneren.

Jan Vinther og Mads Peter Hilligsøe blev topscorere for Aalborg med henholdsvis 15 og 14 point, mens Brandon Greenway og Oliver Pihl var næsten lige så farlige hos VKV med 15 og 13 point.

Næste opgave for VK Vestsjælland er en pokalkamp på Frederiksberg onsdag 21. oktober, mens næste ligakamp er fredag 23. oktober i Middelfart.