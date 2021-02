Jean-Claude Bozga bragte Slagelse foran 1-0 i 2-0-sejren over Skovshoved. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Første clean sheet til nyt trænerteam

Sport Sjællandske - 13. februar 2021 kl. 15:39 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Slagelse sikrede sig en på alle måder overbevisende 2-0-sejr mod Skovshoved i en træningskamp, hvor vejret i første halvleg klart overskyggede spillet.

De første 45 minutter var nemlig behæftet med utallige frispark og mange fejl fra begge mandskaber, der ikke var alt for gode venner med bolden.

Skovshoved var i det store hele ikke farlig, og kun efter en opspilsfejl formåede skovserne en enkelt gang at true Christoffer Monty i Slagelse-målet.

Omvendt løb også langt det meste ud i sandet for Slagelse, men Frederik Christensen var centimeter fra at banke vestsjællænderne i front, da han med en flot afslutning hamrede bolden på overliggeren.

Slagelse virkede som det bedre hold, og det indtryk blev bakket op af en scoring efter 65 minutter, da Jean-Claude Bozga steg til vejrs i Skovshoveds felt og udnyttede flot forarbejde fra Mathias Bjaldby og Nikolaj Østergaard.

De to arkitekter bag føringsmålet var begge blevet skiftet ind få minutter før målet, og de viste, at de begge vil gøre deres kandidatur gældende til en startopstilling i de kommende kampe.

Det samme kan siges om kampens anden målscorer Martin Ahlgren. Den fysisk stærke angriber begynder at ligne et solidt alternativ til Frederik Christensen, der dog fortsat må regnes for første mand på holdkortet.

Efter 2-0-sejren var en realitet kunne træner Zouher Abdullatif gøre status over en indsats, der på trods af det første clean sheet lod en del tilbage at ønske.

- Vi er ikke gode nok på bolden. Der laver vi fortsat for mange fejl, men jeg føler, at vi har godt styr på defensiven, og Skovshoved havde ikke meget, der kunne true os, så den del så godt ud. Offensivt skal vi fortsat arbejde på at forbedre os markant, for der var for mange fejl, siger Zouher Abdullatif.

Slagelse har fået etableret en stærk midterakse med Christoffer Monty, Jean-Claude Bozga og Nicklas Venzel rent defensivt. Umiddelbart ligner anfører Patrick Venzel også en ankermand på midtbanen, mens Martin Jensen og Frederik Christensen ser ud til at blive den offensive tandem, der skal skabe og score mange af Slagelses mål i forårets turneringskampe.

Spørgsmålet er, hvem der skal spille ved siden af Patrick Venzel på den centrale midtbane. Mod Skovshoved var det unge Jacob Christensen, der havde fået chancen fra start. En chance, som han ihærdigt forsøgte at gribe, men han formåede aldrig at sætte det store aftryk på begivenhederne trods mange dybdeløb.

- Jacob blev belønnet for en god træningsuge. Det her var på mange måder grebet an som en rigtig turneringskamp, så det ville også have været Jacob, der havde fået chancen fra start, hvis det havde været en turneringskamp, siger Zouher Abdullatif.

Undervejs blev der skiftet ud, som det hører og bør sig til en træningskamp. Blandt andet kom unge spillere som Marc Nielsen, Nikolaj Østergaard og Jacob Jensen ind og bidrog til billedet af en lys fremtid for Slagelse B&I.

Særligt Marc Nielsen og Nikolaj Østergaard ligner spillere, der vil banke alvorligt på til spilletid, når der skal kæmpes om point. Zouher Abdullatif lægger da heller ikke skjul på, at de unge gutter er kommet for at blive.

- De er helt sikkert kommende divisionsspillere. Det er der slet ingen tvivl om. De ville også have fået spilletid, hvis det havde været en turneringskamp, og de går ind og spiller virkelig godt med både til træning og i kampene, siger Zouher Abdullatif.

Spændende bliver det også at følge Jacob Jensen, der er på vej tilbage efter en skade og operation, der gjorde ham ukampdygtig i store dele af efteråret.