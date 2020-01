Se billedserie Mathias Kisum får en ordentlig krammer af anfører Joel Felix efter målet til 1-0, der blev kampens eneste. Foto: John Rngstrøm

Første Næstved-sejr siden oktober

Sport Sjællandske - 25. januar 2020

Det har knebet med sejre til Næstveds 1. divisionshold. Den sidste kan dateres tilbage til 20. oktober, da Skive blev besejret 2-1.

Lørdag kom der så endnu én, da Vanløses 2. divisionshold blev slået med 1-0 i Storhallen i Næstved.

Det var godt nok kun en træningskamp, men man skal ikke tage fejl af en på papiret betydningsløs sejr, for jublen over Mathias Kisums matchvindermål efter et kvarters tid tydede på stor glæde og lettelse hos holdkammeraterne på det hårdt prøvede Næstved-hold.

Kisum har i det hele taget vist stor spillelyst i årets to første testkampe. Han modtog en lang bold fra den midlertidige anfører Joel Felix, prikkede den uden om Vanløse-keeperen og lagde bolden i tomt mål.

Det blev kampens eneste scoring i en énsidig affære, hvor sydsjællænderne havde bolden hele tiden, mens Vanløse først kom frem til et par farlige afslutninger mod slutningen, hvor hjemmeholdet havde skiftet godt og grundigt ud. Nogenlunde samme billede som i den første testkamp mod AB.

Hos Næstved kunne de mange tilskuere i Storhallen igen se en prøvespiller i aktion. Som spydspids rumsterede den 1.90 høje hollandske tyrker Emre Tekin Pinar i 1. halvleg. Han har tidligere spillet blandt andet fire år i tyrkisk fodbold og før det i tyske Arminia Bielefeld, men har været klubløs det sidste halve års tid.

- Han mangler lidt kampform, men han var egentlig fin med fødderne og har en god størrelse, lød skudsmålet fra Næstved sportschef Peter Dinesen.

Emre Pinar havde også muligheder for afslutning, men tre gange bankede han bolden fem-ti meter over mål.

På midtbanen løb Næstveds nye kontraktspiller Andreas Heimer rundt og gjorde en god figur.

- Mit indtryk er godt. Jeg er glad for at være her, og det er et godt spillende hold, lød det fra den 22-årige tidligere Silkeborg-spiller, der nok skal blive en gevinst for »de grønne«.

Cheftræner Maximilian Dentz skiftede traditionen tro en del ud i pausen og i 2. halvleg, men han og sportschef Dinesen havde formentlig gerne set endnu flere i aktion.

Blandt andre Mikkel Bruhn og Jesper Christiansen, der begge er skadet, men også den svenske angriber David Johannesson, som har trænet med i ugens løb.

- Han har tilbud fra andre klubber, men han vil egentlig gerne til Næstved. Vi må se, hvor den ender, siger Dinesen, der også manglede den unge Silkeborg-angriber Oliver Haurits, som måske også kommer igen.

Det store spørgsmål er stadig, hvor anfører Kristoffer Munksgaard bliver af.

- Han har fået fri til at søge ny klub. Han vil åbenbart se sig lidt om i en tænkeperiode. Hans kontrakt udløber til sommer og vi har givet ham et nyt tilbud, for vi vil gerne beholde ham og på fuld tid. Men han synes ikke, vores tilbud var optimalt for ham, afslører Peter Dinesen, der dog håber, at Munksgaard beslutter sig for at blive i Næstved.

Hvis ikke, er der andre på bedding. Peter Dinesen kimes ned af agenter, der vil pådutte ham spillere fra nær og fjern. Blandt andre skulle han have fået tilbud om at få selveste Pogba. Altså ikke Paul Pogba fra Manchester United, men hans storebror Mathias, der spiller i spansk fodbold for Ciudad Real.