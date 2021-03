Kim Astrup (til højre) og Anders Skaarup Rasmussen vandt søndag Swiss Open for anden gang. Parret har tidligere hentet internationale turneringssejre i Bitburger Open, German Open, China Open, EM og senest Spain Masters i februar sidste år. Privatfoto

Fødseldagsfest med afterparty

Sport Sjællandske - 07. marts 2021 kl. 21:02 Af Claus Rasmussen

Lørdag fejrede Kim Astrup fra Team Skælskør sin 29-års fødselsdag ved at spille sig i finalen i Swiss Open sammen med Anders Skaarup Rasmussen, og søndag holdt den danske herredouble så lige netop det afterparty, de havde ønsket sig.

Her tog det nemlig kun 41 minutter at pakke tyskerne Mark Lamsfuss og Marvin Seidel sammen med cifrene 21-16, 21-11 og gentage turneringssejren fra 2016.

Kun midt i andet sæt var det optræk til spænding, da tyskerne reducerede fra 13-8 til 13-11. Men da Marvin Seidel afsluttede en lang duel med en stor fejl, faldt de helt sammen.

Astrup og Skaarup vandt de sidste otte point på stribe, og så var der stor dansk jubel i St. Jakobshalle i Basel.

Sejren i World Tour-turneringen indbragte Astrup og Skaarup 11.000 dollars til deling, men også en masse rare point til både verdensranglisten og OL-kvalifikationslisten. Og endnu vigtigere - den gav også et frisk skud selvtillid til parret, der har været helt oppe som nummer 5 i verden, men nu er nummer 15.

- Sådan som vi har spillet, så var det lige, hvad vi havde brug for og havde håbet på. Der er mange par, der har spillet godt, og vi har ikke været en del af den gruppe, siger Anders Skaarup i parrets sejrsinterview med Badminton Europe.

For to uger uden tabte Kim Astrup og Anders Skaarup 19-21, 5-21 til netop Marvin Seidel og Mark Lamsfuss i semifinalen ved EM for hold.

Her leverede danskerne en indsats, der var »sang- und klanglos«, som de siger syd for grænsen, når det hele er sportsligt skidt og trist.

Dagen efter rejste Astrup og Skaarup sig dog og sørgede for dansk guld med det afgørende tredje point i finalen mod Frankrig, og den succes fik åbenbart kickstartet parret. I hvert fald var indsatsen under Swiss Open i stedet »sang- und klangvoll«.

- Forskellen er vores energi på banen. Vi skulle lige i gang i 1. runde, men siden da har vi været fokuserede og spillet med selvtillid hele vejen igennem. Og så er vi svære at slå, siger Kim Astrup, der lader til at være kommet sig helt over den knæskade, der generede ham op til EM for hold.

Vejen til finalen i Schweiz gik via sejre over Goh/Izzuddin fra Malaysia i tre sæt, Popov-brødrene fra Frankrig i to sæt, Low/Ng fra Malaysia i tre sæt, og endelig andenseedede Rankireddy/Shetty fra Indien i to sæt i semifinalen.

De fem sejre på fem dage lover godt for den næste turnering om halvanden uge.

- Nu skal vi hjem og holde to fridage, og så tager vi til All England for at spille en allerhelvedes god turnering, siger Kim Astrup.

Sidste år vandt Viktor Axelsen den prestigefulde turnering i Birmingham, og den danske herresingle viser god form inden titelforvaret.

Søndag vant han Swiss Open med en klar sejr på 21-16, 21-6 over Kunlavut Vitidsarn fra Thailand, mens mixeddouble Mathias Christiansen og Alexandra Bøje tabte finalen til franskmændene Thom Gicquel og Delphine Delrue 19-21, 19-21.

I damesingle slog den tidligere Skælskør-spiller Carolina Marin indiske Pusarla Sindhu 21-12, 21-5, mens malaysiske Pearly Tan og Muralitharan Thinaah besejrede Stoeva-søstrene fra Bulgarien med 21-19, 21-12 i damedoublefinalen.