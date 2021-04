Timmi Nielsen har spillet mange flotte kampe for Vordingborg, og i efteråret var han endda nomineret til titlen som den bedste målmand i danmarksserien. Mandagens kamp mod Skjold Birkerød slap han til gengæld ikke så heldigt fra. Foto: Anders Ole Olsen

Fødselar var i gavehumør

05. april 2021

Normalt er det fødselaren, der FÅR gaver, men den tradition blev vendt på hovedet i mandagens danmarksseriekamp mellem Vordingborg og Skjold Birkerød.

Her var det nemlig værternes målmand Timmi Nielsen, der i stedet delte dem ud på sin 24-års fødselsdag.

To harmløse afslutninger fik lov at smutte forbi den normalt stærke keeper, og dermed fik han en pæn del af skylden for, at sydsjællænderne måtte nøjes fik 3-3 i bundkampen.

- Det er to kæmpe drop. Det ene er et frispark midt i målet, og det andet er en afslutning, der går under ham. Jeg ved ikke, hvad der sker..., siger Vordingborgs træner Jan Faber, der ærgrede sig over, at det ikke blev til tre værdifulde point i hjemmekampen.

Omvendt kan gæsterne fra Birkerød med rette ærgre sig endnu mere, for de var foran hele tre gange undervejs.

- Det er jo et hold, vi skal slå. De spiller sig til én chance i hele kampen, og når man selv scorer tre mål på hjemmebane, så skal det altså være nok til at vinde, siger Jan Faber.

- Vi laver store personlige fejl, og det skal altså stoppe. Det er jo det, der er hele forskellen, og vi får ingen gaver. Men til gengæld er det stærk moral at komme tilbage, når man er bagud tre gange, siger Vordingborg-træneren.

Allerede i det 14. minut kom Skjold Birkerød foran på et mål af Troels Cilius Nielsen, men Vordingborg svarede igen syv minutter senere.

Andreas Lissau udnyttede forarbejdet fra Mathias Drost og bankede bolden i nettet til pausestillingen 1-1.

Fem minutter inde i anden halvleg blev det 1-2 på mål af Simon Vollesen, men igen kom svaret forholdsvis hurtigt fra værterne.

Denne gang var det debutanten Oliver Jørgensen, der køligt lobbede bolden over gæsternes keeper til 2-2, og små 10 minutter senere kunne Nicolai Andreasen have bragt hjemmeholdet foran.

Angriberen misbrugte dog en friløber, og i stedet blev det 2-3 bare to minutter senere, da Troels Cilius Nielsen slog til for anden gang.

Denne gang holdt Skjold Birkerøds føring i 20 minutter, for først i det 86. minut lykkedes det Vordingborg at udligne.

Efter et hjørnespark dumpede bolden ned hos Mikkel Porsborg, der fik sendt den over linjen til kampens slutresultat.

- Bolden knækker i vinden, så målmanden går galt af den. Så der var vi ikke uheldige, siger Jan Faber, der ellers ikke var særlig tilfreds med vejrgudernes traktement på denne vinterlige 2. påskedag.

- Vi spiller på Panteren, der er Vordingborgs højeste punkt. Så det var orkan med orkan på. Forholdene var håbløse, så det blev noget rodet noget, siger han.

Det samme kan man sige om Vordingborgs hold, der stadig er ramt af skader.

Blandt andre Anders Nielsen, Emil Amundsen, og Thomas Hebo er ude, og mandag måtte målscorer Oliver Jørgensen udgå med en lyskenskade.

- Vi må lade være med at have fokus på dem, der ikke er med og i stedet få det bedste ud af dem, der er. For eksempel spillede Jacob Piilgaard højre back og gjorde det fremragende, siger Jan Faber.