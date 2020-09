Slagelse ser ud til at måtte aflyse fodboldfesten mod lokalrivalerne fra Næstved den 4. oktober. de nye retningslinjer betyder, at man kun må lukke 500 mennesker ind til en fodboldkamp, hvilket ikke er i nærhden af de mere end 1.000 mennesker, der med garanti ville være mødt op til lokalbraget. Foto: Mik Foto: Mik

Fodboldfesten er aflyst i Slagelse

Sport Sjællandske - 19. september 2020 Af Simon Ydesen

Søndagens hjemmekamp mod Hillerød skulle have været en slags generalprøve på lokalbraget mod Næstved den 4. oktober, hvor det var Slagelses intention at lukke så mange tilskuere ind, som overhovedet muligt til det første lokalbrag i fem år mellem de to klubber.

Fredag var faktisk dagen, hvor SBI havde planer om at sætte billetterne til kampen i omløb, men en vågen Mick Keller fik sat en effektiv stopper for den plan i tide.

- Det var meningen, at vi skulle have sat billetterne til Næstved-kampen til salg fredag middag, men vi suspenderede salget, indtil vi havde hørt pressemødet med Mette Frederiksen, og det viste sig at være en meget klog beslutning, for vi kunne mærke på nettet, at interessen for billetter til Næstved-kampen var meget stor, siger Mick Keller, der er administrativt ansvarlig i Slagelse B&I.

Han har haft nogle hektiske dage i denne uge, da han først på ugen fandt ud af, at søndagens kamp mod Hillerød var en nødvendig prøveballon for at lukke mere end de efterhånden traditionelle 400 tilskuere ind til kampen. Der skulle testes, om man kunne lukke op for flere med henblik på at gøre brug af den mulighed mod Næstved den 4. oktober. Derfor var der sat gang i et kæmpe forberedelsesarbejde. Et arbejde, som nu viser sig at være skønne spildte kræfter.

- Ja naturligvis er jeg træt af den her udvikling, men det er bare sådan vilkårene er her i 2020. Det må vi forsøge at tage med et smil, selvom det da godt nok er irriterende, at vi nu ikke får mulighed for at holde en fodboldfolkefest til kampen mod Næstved, siger Mick Keller.

Efter at have brugt mange timer på at forberede søndagens hjemmekamp, skal han nu have styr på et helt andet scenarie, der skal udspille sig, når Hillerød gæster Slagelse.

- Det er ikke anderledes, end jeg havde forventet. Med tanke på de lokale smittetal, har den her risiko hele tiden luret i bevidstheden hos mig, så det er ikke nogen kæmpe overraskelse, at vi nu står i den her situation, siger Mick Keller, der tager det store ekstraarbejde med oprejst pande og stoisk sindsro.

- Det gælder om at være omstillingsparat. Heldigvis er det ikke et kæmpe chok, så vi skal nok klare den her udfordring, men det ærgerlige består som sagt i, at vi gerne ville have budt flere folk til fodbold både mod Hillerød, men først og fremmest til kampen mod Næstved, siger Mick Keller, der heller ikke gør sig nogle forhåbninger om at få udsat kampen mod ærkerivalerne.

- Jeg tænker ikke det er en mulighed. Der var jo heller ikke mulighed for at rykke FC Københavns hjemmekamp mod Brøndby, så jeg tænker heller ikke, at man vil rykke Slagelse mod Næstved, selvom vi meget gerne så den mulighed i spil, siger Mick Keller.

Han havde håbet på en mulighed for flere end de 500 mennesker på stadion, men den ser indtil videre ikke ud til at være i spil.

- Vi har fået at vide, at superligabekendtgørelsen indtil videre er suspenderet, så 500 er loftet nu, siger Mick Keller.