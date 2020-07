- Det er virkelig slemt med coronaen i USA - ikke mindst i Californien. Det står meget bedre til i Danmark, og jeg er utrolig glad for min beslutning om at vende hjem, siger Astrid Steensberg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Flugten fra Amerika

Sport Sjællandske - 09. juli 2020 kl. 07:25 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er meget glad for, at jeg valgte at rejse hjem. Nu skal internationale studerende jo nærmest deporteres, siger Astrid Steensberg.

Det er kun halvanden måned siden roeren fra Sorø meddelte, at hun havde sagt ja til et femte år på University of Southern California i Los Angeles,

Men mandag landede den 24-årige vestsjællænder alligevel hjemme i Sorø, og hun kommer ikke tilbage til skolebænken i USA.

På den måde kom hun præsident Trump i forkøbet. Hans regering har nemlig lagt op til, at sende udenlandske studerende ud af landet, hvis deres skoler kun tilbyder online-undervisning på grund af coronavirussen.

Og det var netop udsigten til mange og lange skoledage ved computerskærmen, der fik Astrid Steensberg til at ændre sine planer.

- Jeg skulle tage en to-årig uddannelse på ét år, og jeg kunne se frem til, at mindst 70 procent af undervisningen skulle være online. Det kunne jeg slet ikke se en ende på, siger Astrid Steensberg.

- Jeg har ikke været på vandet og ro siden marts, og det var heler ingen udsigt til at komme det. Styrketræningslokalerne er også lukket ned. Så jeg synes, det gav mere mening for mig at rejse hjem, siger hun.

Lige nu slapper Astrid Steensberg af hjemme hos familien i Sorø, mens hun venter på resultatet af en coronatest.

- Så jeg holder lav profil og prøver at lave være med at se så mange mennesker. Det er også lidt af en omstilling fra Los Angeles til Sorø, siger hun med et grin.

Sorø er dog kun midlertidig. 1. august flytter Astrid Steensberg til København, hvor hun begynder på en kandidat-uddannelse i international business og politik på CBS.

Og så skal ro-karrieren for alvor op i gear igen efter corona-afbrækket.

- Nu skal jeg have en snak med min trænere i DSR (Danske Studenters Roklub, red.) og landstræneren, og så skal vi have lagt en plan, siger Astrid Steensberg.

- Men umiddelbart er jeg klar til at hoppe ind, hvor der er brug for mig. Jeg vil dog foretrække en båd, hvor jeg kun skal ro med én åre, som jeg er vandt til fra otteren i USA. Det er der, jeg har de bedste karrieremuligheder, så jeg håber på en plads i en otter, firer eller toer, siger hun.