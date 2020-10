Flot sejr til rørt Christophersen

- Jeg ved ikke, om det er gået helt op for mig endnu..., siger Mads Christophersen.

- Jeg var faktisk meget rørt efter kampen. Jeg synes ikke jeg havde spillet det bedste badminton, men at jeg så får hevet den hjem alligevel - og i så tæt en affære - det var jeg stolt over.

Mads Christophersen havde sin første matchbold ved 20-19, men Brice Leverez overlevede og tilspillede sig selv to af slagsen, inden det alligevel blev til dansk sejr.

- Jeg har søgt en sejre som denne i turneringssammenhæng rigtig længe, så det er virkelig et skridt i den rigtige retning, siger Mads Christophersen.

De to er samtidig de sidste tilbageværende danskere i herresingle, efter at top- seedede Rasmus Gemke tabte i tre sæt til tyske Max Weisskirchen.

Dermed er Mark Caljouw fra Team Skælskør den eneste seedede herresingle i kvartfinalerne. Den tredjeseedede hollænder vandt torsdag 19-21, 21-13, 21-14 over Nhat Nguyen fra Irland.

I damesingle byder kvartfitnalerne også på et rent dansk opgør mellem Line Kjærsfeldt og Julie Dawall Jacobsen.

I damedouble er der tre danske par tilbage, og blandt dem er Mette Poulsen fra Næstved og Alexandre Bøje. De slog tyskerne Kilasu Ostermeyer og Franziska Volkmann 7-21, 21-12, 21-15 og får nu mulighed for revanche mod de bulgarske Stoeva-søstre, som de tabte 7-21, 9-21 til ved Denmark Open for to uger siden.