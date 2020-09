Lukas Olesen fik første gang chancen i Slagelses mål i en divisionskamp, og den unge bornholmer fik sig en fin og sikker divisionsdebut. Foto: Simon Ydesen

Flot fight gav point på Falster

Sport Sjællandske - 12. september 2020

Slagelse leverede en gennemført solid indsats, da man spillede 0-0 ude mod Nykøbing FC.

Nykøbing FC er af mange betragtet som oprykningsfavorit i denne sæsons 2. divisions østpulje. Hvis den vurdering holder stik, så skal man også regne Slagelse med i favoritfeltet, for vestsjællænderne leverede en helt igennem solid indsats på udebane mod nedrykkerne fra 1. division.

Ud fra en kompakt defensiv gav Slagelse stort set ingen chancer væk, og Nykøbings spil virkede ideforladt og uden den form for tempo, der kunne have sat Slagelse under pres.

I den modsatte ende var chanceproduktionen heller ikke overvældende stor, men for Slagelse var det med garanti lettere at leve med den chancefattige forestilling end for hjemmeholdet, der virkede underligt uengageret.

Slagelse havde Rasmus Tangvig og Rasmus Søe Andersen med igen, og til sammen udgjorde de to en stærk venstre side, hvor især sidstnævnte udmærkede sig ved at lukke ned for hurtige Sebastian Koch.

Mest farligt blev det derfor, når Nykøbing sendte høje bolde ind i feltet mod store Mathias Kristensen, der dog heller ikke formåede at gøre det hedt at være Slagelse-forsvarsspiller.

Dermed blev den unge Slagelse-keeper Lukas Olesen ikke sat på nævneværdige prøver. Han havde for første gang fået chancen fra start i en divisionskamp for Slagelse, og den debut slap han godt fra. I de få sekvenser, hvor der var brug for et indgreb, var der ingen slinger i valsen hos Olesen.

Mod kampens slutning fik Nykøbing etableret noget, der mindede om et pres, men meget symptomatisk for den gode defensive indsats af Slagelse, blev det aldrig for alvor farligt fra falstringernes side.

Det betyder, at Slagelse med det uafgjorte resultat sætter sæsonens fjerde point ind på kontoen.